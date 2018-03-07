巴拿马酒店将“特朗普”除名 特朗普公司已上诉

据英国广播公司3月6日报道，位于巴拿马首都巴拿马城一座豪华大厦的业主在经过与特朗普公司管理层的法庭斗争后，重新夺回对大厦的控制权。
塞浦路斯籍商人奥雷斯蒂斯•芬提克里斯认为特朗普公司管理不力导致利润下降，并一直在争取取消与特朗普公司的合同。特朗普公司则表示，已经对法院的判决提起上诉。
芬提克里斯是特朗普海洋俱乐部国际酒店的第一大股东，他对法院的裁决表示支持：“巴拿马让我们感到骄傲。今天，这个争端已经由法官和国家主管部门解决了。”
据悉，商人芬提克里斯和特朗普公司管理团队之间的这场僵局已经持续了一周多的时间。
当地时间3月5日，警察和法院法官强制执行了业主对酒店的控制权，特朗普公司的高管和安保人员离开这栋大楼。随后，酒店工作人员把入口处的“特朗普”标志摘除。很快，游客们聚集到这里开始拍照留念。
据悉，这场官司始于上个月，芬提克里斯称他一直想让特朗普公司在管理合同到期之前退出，然后对酒店重新命名。他表示，酒店的客人数量一直在下降。特朗普公司方面则表示，芬提克里斯已经违反了他的合同承诺。
特朗普集团在一份声明中写道：“特朗普海洋俱乐部国际酒店对自己很有信心，相信不仅能胜诉，还会赢得所有的损失、费用和律师费。”
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