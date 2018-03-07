澳媒：澳海滩现世界最古老漂流瓶 漂泊海上132年

澳洲新快网刊发文章称，近日，澳大利亚海滩发现了世界上最古老的漂流瓶，距今已经近132年的历史，这个漂流瓶的抛投地点位于印度洋。漂流瓶内的纸条上，有印刷德文字体以及模糊的手写德文笔迹。
文章摘编如下：
近日，澳大利亚一名女子伊尔曼（Tonya Illman）在西澳首府珀斯以北180公里处韦奇岛（Wedge Island）海滩，发现了一个深绿色玻璃瓶，倒出瓶中沙土后，该女子在瓶中发现了一张卷起并且用绳子系住的纸条。
纸条上有印刷着德文字体，以及模糊的手写德文笔迹。随后，伊尔曼与家人将玻璃瓶及字条交给西澳博物馆（Western Australia Museum）鉴定。
当地时间3月6日，西澳博物馆发表调查结果。这个漂流瓶竟是德国海军气象天文台（German Naval Observatory）研究全球洋流项目的一部分。该项目于1864年开始至1933年结束，期间成千上万装有预先印制信息纸条的漂流瓶从科研船只上扔入大海。
船长会在字条的背面写上抛投日期、坐标、船只名称、起航港口及航线。字条信息要求捡到漂流瓶的人将其送至德国海军气象天文台汉堡办公室，或者最近的德国领事馆。此前，项目共收到662次回应，并且没有一个玻璃瓶被送回。
伊尔曼捡到的漂流瓶是第663个。字条日期为1886年6月12日，船名Paula，详细信息与现存Paula船长气象研究日记记录一致。此外，船长签名笔迹也一致。
世界上漂流瓶抛投与发现间隔时间最长纪录此前为108年4个月 零18天，现被伊尔曼捡到的漂流瓶打破。
伊尔曼已将漂流瓶租借给西澳博物馆展示，为期2年。
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