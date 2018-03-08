印兴起“砸雕像”之风 莫迪出面:将严惩破坏分子

印度多地近日出现拆除政治人物雕像风潮，总理莫迪7日不得不出面谴责破坏行为，表示将采取严厉措施制止类似活动并惩处破坏分子。新德里和孟买等主要城市已对此提高戒备。
据印度新德里电视台7日报道，拆雕像运动最早出现在特里普拉邦。5日，印度人民党在特里普拉邦地方选举中击败执政多年的左派政党。该邦人民党成员随后拆毁当地两座列宁雕像。自此，拆雕像事件如多米诺骨牌一般在印度蔓延。在泰米尔纳德邦，印度反种姓制社会活动家贝里亚尔的雕像被捣毁。在北方邦，参与起草印度宪法且同情低种姓阶层的政治活动家阿姆倍伽尔的雕像遭破坏。在印度教民族主义倾向显著的人民党内，不少人一直看不惯这两名政治家。而在加尔各答，与印度人民党的创建关系密切的政治家普拉萨·穆克里的雕像遭到锤击破坏。
新德里电视台称，从拆毁列宁雕像开始，破坏政治人物雕像成为不同政治派别之间相互斗争和报复的手段。不过，印度人民党主席阿米特·沙阿刻意将本党立场与某些党员拆雕像的做法相区别。《印度时报》称，沙阿日前通过社交网络连续发声，表示政治人物雕像遭破坏是“非常不幸”的事件，“人民党不支持摧毁任何人的雕像”。
然而，人民党内部其他重要人物则对拆某些政治人物的雕像持支持态度。列宁雕像被拆后，人民党大佬、该党全国秘书之一拉贾在社交媒体上发声说：“列宁是谁？列宁跟印度有关系么？今天拆列宁像，明天就拆狂热分子贝里亚尔的像。”就在拉贾喊话后，泰米尔纳德邦果真发生贝里亚尔雕像被破坏事件，而拉贾似乎也意识到自己的表态不妥，删除了相关帖子。
除执政的印度人民党，其他政治派别也参与了拆雕像活动。媒体称，警方已查实在加尔各答破坏普拉萨·穆克里雕像的人是反对人民党的极左翼学生，并已将数人逮捕。
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