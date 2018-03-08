英小镇镇名有58个英文字母 不过还是比不上曼谷

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch这个颇像乱码的名称你见过么？其实，这是一个村庄地名。据外媒报道，英国威尔士一个小村庄，因名字“太长”而走红，但这个名字长度还是比不上泰国曼谷的泰语名称。
据报道，这个小村庄原本是一个偏僻而多雨的地方。然而因为取了这个长名字，成为了旅游胜地。据悉，该村庄名由58个字母组成，这是欧洲最长的地名。
不过，由于村庄的名字太长，太不好念，大家提到这个地方时，一般就以“英国西部小村庄”来代替。当地人在提到这个村时，也简称为“Llanfair”或者“Llanfairpwll”。
尽管这个名字是“欧洲第一长”，但和泰语的曼谷比起来还是相形见绌。泰语的曼谷被看作是全世界最长的地名，全称为“Krungthepmahanakornamornratanakosinmahintarayutthayamahadilokphopnoppa-ratrajathaniburiromudomrajaniwesmahasatharnamornphimarnavatarnsathitsakkattiyavisanukamprasit”。不过，应该没有人会用这个名字来称呼泰国首都。
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