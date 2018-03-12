普京驳美指控俄干预大选：美国“做脏事”却指责别人这么做

俄媒称，俄罗斯总统普京9日在接受美国全国广播公司电视台采访时称，俄甚至看不到干预美国总统选举进程的意义。
据塔斯社3月10日报道，普京指出，“我们没有制定干预选举的目标。我们没有看出进行干预可以达到什么目的。我们没有这种目标”。
俄总统还说：“让我们想象一下，我们制定了干预的目标。为了什么？仅仅为了干预而干预？有什么目的？”
俄新社3月10日报道称，俄罗斯总统普京表示，美国“做脏事”，却指责别人这么做。
报道称，美国全国广播公司女主持人梅根·凯利在采访时向普京问及俄商人叶夫根尼·普里戈任，美国早前指控此人干预2016年大选。凯利援引了某种“观点”，认为普里戈任为普京“做脏事”。
普京说：“是谁这么认为？脏事是什么？我不做任何肮脏的事。我做的一切都是光明正大的。这是你们的思维定式。你们有人喜欢做脏事，所以就觉得我们做同样的事。完全没有这样。”
另据塔斯社3月9日报道，俄罗斯总统普京在接受美国全国广播公司电视台采访时称，被控干预美国大选的人如此成功，可能是美国人。
他说：“干出如此大事的可能是某些美国人，他们坐在这里，干预你们自己的政治进程。”
俄总统还说：“听我说，世界非常大且多种多样。俄美的相互关系十分复杂。因此我们的一些人对俄美关系有自己的看法。你们对我提到一些人，然后说他们是俄罗斯人。所以呢？可能他们身在俄罗斯，却在为美国公司做事。可能其中某个人曾为某个候选人工作。我对此没概念，这不是我的问题。”
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