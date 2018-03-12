废核大游行 蔡英文：能源转型为进行式

日本福岛核灾今年届满7周年，311废核大游行11日在凯道登场，约二千多人走上街头，除督促政府尽速废核外，也提醒社会必须开始面对核电除役及核废料处置的高昂代价。今年游行诉求为“核废处置”、“能源转型”及“核电废止与除役”。总统蔡英文则在脸书表示，2025非核家园已经入法，能源转型是台湾的现在进行式。
如期让核电停机
蔡英文说，跟往年一样，有许多公民朋友走上街头，提倡非核家园的理念，政府跟民间的目标是一致的。“我们会依照规划和进度，如期让所有的核电机组停止运转。”非核家园虽非一蹴可几，但方向绝对不会改变。现在台湾太阳光电的装置容量快速成长，离岸风电也在积极开发。
此外，传统火力机组的效率和清洁技术的提升，或节能、储能设施及智慧电网的布建，都按部就班，全力在推动。 她强调，台湾即将成为一个零核电的国家，会做万全准备，继续努力。
经济部能源局表示，政府推动能源转型达成非核愿景与民团诉求一致，对于游行提出的反对核能议题及翻转能源未来等诉求，政府也感同身受。目前已将2025年达成非核家园目标纳入《电业法》中，也于2016年宣布推动“能源转型”及电业改革，积极规划及推动包括节能、创能、储能与智慧系统整合等各项工作，希望民众也能共同参与。
在节能方面，除持续以政府带头、产业响应、地方共推及全民参与为主轴推动“新节电运动方案”外，并启动“县市共推住商节电”强化服务业节电措施，期透过中央与地方协力，逐步扩大节电效益。
民团：立即拆除核四
盐寮反核自救会会长吴文樟提到，政府虽然已经确立2025非核家园目标，但核二厂2号机组却又要再转，不免让人担心核四是否也要商转？呼吁政府不应受拥核者煽动，应该立即停建、拆除核四。
妈妈监督核电联盟总干事杨顺美认为，台湾因为地形和气候变迁，空气污染在秋冬最严重，政府虽然喊出2025非核家园的政策，但是这两年却感觉空污变得更严重，如果冬天能用风力取代其他能源，既能避免核电危害，也能减少空污。
台电公司则发出新闻稿表示，核一、核二、核三厂将如期除役，核四不启封、不运转，并重申，无论核二后续是否再转，都不会影响如期除役的时程与非核家园目标。
核一1号机今年12月将停机进入除役阶段，现正办理二阶环评；核二、核三厂则分别将在2021、2024年进入除役阶段，台电并将在今年底前提出核二除役计划申请除役许可。台电表示，即使原能会对核二2号机大修后再转申请的安全审查5日刚通过，后续无论是否再转，都不影响核二如期除役的时程与非核家园目标。
针对核四，政府已明确宣示不启封、不运转，台电正在进行既有资产保存维护，争取转售机会，同时目标在今年底前开始将核燃料运送至国外；既有厂址后续规划转型为综合电力园区，目前也正在商议中。
核废料须共同面对
至于核废处置部分，台电表示，核废料是过去电力能源选择使用后的产物，需要社会共同面对，行政院已组成非核家园推动专案小组，邀请工程专家及学者参与，讨论目前放置低放射性废弃物的兰屿贮存场迁场，以及后续核废料处置问题，希望寻求社会共识后推动。
至于使用过的核燃料，已开始从目前贮存的核电厂燃料池，逐步转移至中期干式贮存，以利推动最终永久处置，原能会并已审查通过核一除役计划，要求中期干贮不得转作最终处置场所。
台电表示，未来核废料集中式贮存设施选址作业将依公正组织、公开参与及客观标准原则推动，不预设特定地点，以确保社会正义。
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