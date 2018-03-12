美航母在越南施展软实力 或推动联手对抗中国

香港亚洲时报在线3月9日发表了题为《美国军舰在越南施展软实力》的文章，
美国“卡尔·文森”号核动力航空母舰结束了对越南的历史性访问。该航母于5日抵达岘港，随行的还有一艘导弹巡洋舰、一艘导弹驱逐舰和约6500名船员。这次访问在过去一周吸引了全球关注。
岘港是美国战斗部队1965年首次登陆以全面参与越南战争的地方。对这个越南中部沿海城市为期5天的港口停靠被广泛认为具有象征意义，是一次重大事件，因为这是自1975年那场毁灭性战争结束以来，美国航母首次停靠这个国家。
美国航母也是中国在有争议的中国南海越来越咄咄逼人的背景下访问越南的。许多国际新闻媒体和外国政策分析人士认为，这次前所未有的访问不仅是两个前战争对手之间的关系迅速发展的一个迹象，也是华盛顿与河内对抗中国的一次努力。
这些也正是为什么全球——尤其是西方国家——媒体和观察人士把美国舰队的越南之行广泛且正确地视为针对这个亚洲大国的一个举动。
毫无疑问，尽管华盛顿与河内均未正式说明，对中国海上行动的共同担忧是让这两个国家近年来大幅度密切双边关系的一个主导因素。
如果中国最近几年在该地区不是采取这样的行动方式，那么美国航母里程碑式的访问以及美越关系的其他许多突破是不可能出现或发生的。美越关系的其他突破包括2015年阮富仲访问美国（这是越共领导人首次访美），在2016年奥巴马总统访越期间华盛顿取消了对越南长达几十年的武器禁运。
今年3月5日，美国参议员麦凯恩在一份声明中说，“卡尔·文森”号航母历史性停靠越南港口“显示了美国与越南在超越战争创伤和建立亲密伙伴关系方面所取得的巨大进展”。
曾沦为越南人的战俘、现在是越南的好朋友的参议员麦凯恩还说：“对我们这些参加过越南战争的人以及我们这些致力于美越关系正常化的人来说，（这样一个）重大进展超出了我们最大胆的预期。”
实际上，尽管美国与越南有过去的敌意和现在的意识形态分歧，自1995年外交关系正常化以来，尤其是过去几年里，两国大幅度推进了合作。
从越南国家控制媒体和越南民众对“卡尔·文森”号航母及其人员的热烈反应来看，美越关系很有可能在今后几年进一步改善。
一方是现在把中国视为其头号安全关切的世界上最强大国家，另一方是目前被视为该地区最强烈反对中国的海上主权要求和行动的国家，两者之间加强伙伴关系将对北京造成极为不利的影响，虽然这或许还不会深刻改变该地区力量对比。
这可能是北京对“卡尔·文森”号此行感到“有些警惕，也有些不高兴”的一个关键原因。
美国水兵在停留岘港期间，参加了各种社交、文化、体育和人道主义活动以及与当地民众的互动。所有这些被新闻媒体广泛报道，在社交媒体上受到普遍议论。美国水兵的许多姿态和努力——比如怀抱和拥抱孤儿或表演反映民族统一、团结与和平的越南流行歌曲——都深深打动了越南人。
这艘庞大而强大的航母或许是美国“硬实力”的一个象征。不过，美国海军超级航母在此次访问中带给越南的实际上是“软实力”。
如果说“软实力”是一个国家对外政策和国际影响力的核心要素之一，“卡尔·文森”号访越的目的是要推动美国与越南的合作，那么这次远行所花费的每一分钱无疑都是值得的。
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