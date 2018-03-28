有隐情 中国内地多家超市禁用支付宝

支付宝和微信支付已占据大部分中国零售市场（图源：VCG）
综合中国大陆媒体3月27日报道，美国企业沃尔玛在中国华西区（包括云南、贵州、四川、重庆）的门店为支持微信支付而弃用支付宝一事，在3月23日晚间被用户曝出后迅速发酵，引发质疑不断。
就在沃尔玛停用支付宝之际，湖南一家超市也被曝料称停用支付宝，并力推微信支付。 据报道，有湖南地区的消费者称，当地步步高超市暂停支付宝已经有一段时间了。长沙、岳阳、邵阳、湘潭、株洲、醴陵等地的用户表示，自己所在地的步步高超市不允许用支付宝。资料显示，步步高目前的连锁门店主要布局在湖南、江西、四川、重庆、广西等省份，主要在华西、华中地区，与沃尔玛华西区部分重合。
据《华夏时报》报道，长沙市舒窈电子商务有限公司董事长认为，沃尔玛的这种做法“愚不可及”，如果沃尔玛坚持不恢复支付宝付款，不出三年，就会成为下一个乐天。
而一知名金融评论员接受《华夏时报》采访时表示，沃尔玛这样做可能涉嫌违反反垄断相关法律法规。
日前，沃尔玛方面回应《新京报》称，门店支持包括提供现金、银行卡、购物卡、多用途预付费卡和手机支付等多种支付方式。对方未正面回答停用支付宝问题。此前沃尔玛曾对媒体表示，部分地区停用支付宝是因为已与微信达成深度合作，会推出一些独家优惠。步步高超市也否认了近期拒用支付宝的说法。
微信方面回应称，尊重沃尔玛的商业选择。任何一个第三方支付接入与否主动权基本上掌握在商家手里，第三方支付工具都只是零售变革的参与者和助力者，而不是主导者。
易观高级分析师李子川表示，从竞争的角度考虑，现在无论哪家支付公司，都希望切入线下市场。主要原因是，现在线上支付还处于相对高速发展过程中，但在未来几年可能遭遇瓶颈，对这些支付公司来说，线下是新的增长机会。（多维新闻）
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