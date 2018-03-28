2018年华尔街奖金上涨17% 升至金融危机前水平

英媒称，去年，华尔街的奖金接近危机前高点，这得益于创纪录的交易佣金和债券发行的热潮。
据英国《金融时报》网站3月26日报道，在金融危机爆发后，纽约州内的证券公司员工的平均现金奖金多年来下滑，因为各家银行潜心修复资产负债表，同时用更严格的规定来管控风险业务。
但在2016年，平均奖金支出增长了15%，至15.766万美元，这在一定程度上是由于英国脱欧公投以及特朗普当选总统引发的交易增加推动的。2017年的平均奖金仍然更高，上涨17%至18.422万美元，接近2006年的19.136万美元。
报道称，根据纽约州审计长26日公布的初步数据，华尔街奖金总额达到314亿美元，同样增长了17%，接近2006年和2007年的330亿至340亿美元的峰值水平。
招聘人员说，有几个因素在起作用，包括华尔街劳动力的稳步“年轻化”，因为银行雇用更年轻的员工——尤其是技术领域的年轻人——银行更多以现金而非股票向他们支付奖金。这一上涨也反映了2016年一些格外惨淡的奖金支出，如德意志银行向大批高级交易员支付了可怕的“甜甜圈”——即零奖金。
但他们说，这些数字部分反映了9400亿美元的杠杆融资市场的繁忙状态。在这一市场上，负债累累的公司承担了更多的债务。
报道称，尽管债券交易（历来是许多华尔街银行的引擎）处在艰难时期，但仍出现了好转。这些银行的交易部门受到新的资本限制，而且对冲基金等传统上繁忙的客户成为了看客。高盛董事长兼首席执行官劳埃德·布兰克芬上周在致股东的一封信中指出，固定收益交易的整个行业收入与2009年的峰值相比下降了大约一半。
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