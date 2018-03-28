阿里福特合推汽车自动贩卖机 “吐出”一辆车仅需10分钟

英媒称，中国消费者现在可以用智能手机应用程序来订购和试驾通过“汽车自动贩卖机”发售的汽车。
据英国《每日邮报》网站3月26日报道，这是阿里巴巴集团和福特公司联合创建的一个“超级试驾中心”，该中心是一个无人值守的多层大楼，能容纳多达42辆汽车。
报道称，在这个以猫为主题的自动售货机上，潜在买家通过阿里巴巴的天猫应用程序就可以现场浏览、试驾甚至购买汽车。用户可以先在100种福特车型中进行浏览和选择，选定取车时间，然后再拍一张自拍照，用于试驾取车时验证身份。
据阿里巴巴介绍，进行登记并等待试驾中心“吐出”一辆车只需要大约10分钟。目前有多种福特车型可供试驾，包括“蒙迪欧”轿车、“探路者”越野车和进口的“野马”汽车。
报道称，目前，阿里巴巴和福特仅在中国广州设立了一个中心，将于4月23日开放。用户可以进行三天的试驾，然后将车归还中心。
报道称，阿里巴巴规定，对于“社会信用分数”在700分以上的顾客可以免费试驾，低于700分的顾客则需要付费。这个试驾中心使用阿里巴巴自己的社会信用系统——芝麻信用。用户对每种车型只能试驾一次，并且在头两个月最多试驾五次。
去年12月，福特和阿里巴巴宣布，它们正在建造这种自动贩卖机，作为探索零售、云计算、人工智能和移动服务相关项目的合作的一部分。
阿里巴巴旗下的新闻网站Alizila说，借助这种汽车自动贩卖机，这家中国互联网巨头希望能使“购买汽车像购买可口可乐一样简单”。
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