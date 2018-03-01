美国这部“摧毁台湾法” 就等特朗普签字

据台湾“中时电子报”1日消息，美国联邦参议院于当地时间28日通过了所谓的“台湾旅行法”。接下来将交由白宫交给美国总统特朗普签署。
这部鼓吹为美台高层互访解禁的“台湾旅行法”早在今年1月10日就在美国众议院通过，2月7日，又获参议院外委会通过，引发外界高度关注。有媒体评论称，该法案最终成为法律的可能性不大，但一旦特朗普签署通过，中美关系将出现严重倒退。
岛内“独派”对于“台湾旅行法”在美闯关甚为开心，叫嚣“要有更多各界美方人士来台交流”。台湾地区领导人蔡英文此前也在社交媒体上发文“感谢美国众议院的支持”还宣称“（该法案）将有助于强化美台之间的持续性伙伴关系”。但岛内网友对民进党当局的表态大感讽刺，纷纷痛批“卖祖求荣”，对其抱美国大腿的行为更是不齿：“蔡英文高兴地简直要跪地叩谢了，接下来就是带衰台湾吗？”
据了解，自1979年“美台断交”以来，台湾地区的领导人、外事部门负责人、防务部门负责人至今都无法“访问”华盛顿，而美国派官员赴台，也会避开敏感的军事防务部门，多以商务、教育部门之间的交流为主。“台湾旅行法”草案就是企图对这种“受限的”高层级官员“互访”进行解禁。
外交部发言人耿爽此前已对所谓的“台湾旅行法”在美参院外委会通过一事回应：该议案有关条款尽管没有法律约束力，但严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，如获通过实施，将对中美关系及台海局势造成严重干扰。“一个中国原则是中美关系的政治基础。我们敦促美方信守在台湾问题上向中方作出的承诺，停止审议有关议案，妥善处理涉台问题，维护两国关系和台海局势稳定。”。
以下是《环球时报》1月10日发表的题为“美众院‘台湾旅行法’是‘摧毁台湾法’”的社评，全文如下：
美国众议院星期二一致通过为美台高层互访解禁的“台湾旅行法”，要求美国政府“鼓励美台所有级别官员的互访交流”。如果该法也获参院通过，并得到总统签字成为美国法律，意味着台湾所谓“总统”“副总统”“行政院长”“外交部长”“国防部长”等都将可以访问华盛顿。那将无疑是美国对台政策的根本性改变。
中美1979年建交后，美国通过了“与台湾关系法”，保留了美台关系的一些空间，但该法禁止美台高级别官员互访。
“台湾旅行法”要最终成法还有相当长的路要走，但美国众议院一致通过该法这一过去难以想象的情况，展示了美国国内对华氛围的改变。它也让人看到，美国很大一部分力量希望重新激化台湾问题，将之作为美国对华博弈的主要杠杆。
在美“台独”组织台湾人公共事务会狂称：“很高兴看到臭名昭著的三公报被不断送入历史垃圾堆，那也是它们最适合的归属。”
然而台海事务由美国主导的时代已经结束，如果美国最终通过“台湾旅行法”，那么该法就是给那个时代公开画上的句号。岛内“台独”势力虽然也都兴高采烈，但他们同时大概很清楚，“台湾旅行法”一旦最终通过并实施，对他们意味着什么样的风险和挑战。
1979年的台海还是美国第七舰队的天下，当时美国如何安排台湾事务，可以用它的力量有效推行。40年过去，沧海桑田，中国大陆崛起为一支强大力量，我们既获得了开展台海博弈的丰富手段，也拥有了坚守底线的综合优势。美国如今要在台海保持一定影响，必须与中国大陆的基本立场相协调，否则华盛顿就将陷自己于尴尬位置。
能有效操控台海的美国，根本不用在这里下猛药。如果华盛顿最终要用在白宫给“台湾总统”铺红地毯来表达对华意志的话，说明它只能通过押上绝大部分赌本，来试图赢取一个普通回合。
那时的美国已经不是要“护台湾”了，而是赤裸裸准备“害台湾”“卖台湾”，给自己捞一点零花钱。
大陆届时肯定会采取行动，让“高层互访”的台美都付出代价。由于中美关系的政治基础将因此动摇，中国的对美外交报复将会是全面的，这将大大增加美国处理世界很多问题的成本，让华盛顿深刻了解台湾问题为何“碰不得”。
苍蝇不叮无缝的蛋，如果不是民进党执行极端路线，美国国会折腾“台湾旅行法”，台湾方面也不会响应。因此一旦“台湾旅行法”在台湾“落地”，势必帮助大陆下决心“解决台湾问题”，台海局势从此进入新的阶段。
解决台湾问题意味着什么呢？它大概会有两层含义。
一是大陆采取行动，全面打压岛内“台独”倾向。这期间台海会“地动山摇”，台湾公众从中彻底认识“台独”势力的危害，将他们从主流政坛中驱逐，台湾社会形成超越党派和阵营的一个中国共识。任何一届台当局都不再有借助外部势力与大陆抗衡的幻想，两岸关系之后得以进入平稳发展期，事实上开启两岸和平统一的进程。
二是在这个过程中遭到台当局的狂妄抵制，或者发生台美公然的政治军事联手，大陆一不做二不休，发动武力解放台湾的全面军事行动，一举完成统一大业。大陆会因此付出一时的代价，但从长远计，这种代价将会小于台美打破现有框架制造“一中一台”给大陆不断累积的代价。
美国出现了越来越不嫌台海事大的苗头，大陆一边同美扳手腕，一边要把台当局打蔫，这是唯一可能的趋势。
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