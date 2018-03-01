英国女王颁布“禁塑令” 禁王室产业使用塑料制品

据《英中时报》援引《独立报》报道，白金汉宫方面宣布新的垃圾处理计划，表示女王已经下令，禁止在王室产业内使用使用塑料吸管和塑料瓶，以减少塑料垃圾。
此举被认为是受到了大卫。阿滕伯勒（David Attenborough）的纪录片的影响。报道说，女王是看完一部纪录片后，对解决塑料垃圾问题产生了个人兴趣。与此同时，欧盟计划在2030年前，使欧洲大陆所有塑料可被回收再利用。
白金汉宫一位发言人称，王室内有强烈的愿望去解决这个问题，整个王室上下都在致力于减少塑料垃圾对环境的影响，而他们希望采取行之有效的方式，来减少塑料的使用。
据每日电讯报道，新措施包括逐步淘汰或全面禁止在公共咖啡馆及员工餐厅内使用塑料吸管。在爱丁堡的白金汉宫、温莎城堡以及荷里路德宫殿内，只允许餐饮人员使用瓷盘子、玻璃制品或可回收的纸杯。
在女王颁布“禁塑令”的同时，欧洲正在采取更广泛的策略来解决目前面临的塑料垃圾问题。欧盟计划到2030年，使整个欧洲大陆的所有塑料包装都可以回收再利用或重复利用，并减少单次使用的塑料制品的消耗量和限制微塑料（例如某些化妆品中发现的微珠）。
目前，欧盟人每年产生2，500万吨塑料垃圾，其中只有不到30%的被回收利用。一位欧盟委员会可持续发展问题的主管表示，如果不改变生产和使用塑料的方式，到2050年，海洋中的塑料垃圾数量将比鱼还要多。
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