美国石油威胁OPEC地位 今后油价谁说了算？

美国石油行业正在逐步颠覆全球石油市场。根据国际能源署（IEA）3月5日发布的报告，这个曾经最大的石油消费国，即将成为全球最大的产油国。
IEA称，美国原油产量在2023年将达到1210万桶/日，创历史最高纪录，并将超过当前全球最大石油生产国俄罗斯。
伴随石油产量的增长，美国石油出口也越来越多。IEA预测，美国石油出口在2023年前将增长一倍多，对全球石油市场的影响也将加大。
当然，这还不是最坏的。IEA还称，加拿大、巴西和挪威的石油产量也将实现增长，到当前十年结束时，这三个国家加上美国的合计石油产量增速将足以满足石油消费量的增长。
也就是说，过去主导全球石油市场的OPEC将不得不接受新的现实。美国石油产量的日益增长，是一股不可小觑的力量。
一度严重依赖中东石油进口的美国，正在努力接近其目标，让该国原油产量可满足国内对汽油等成品油产品的需求。
当然，这一变化并非一朝一夕所得，而是长达十余年累积的结果。
“美国以前是最大的石油消费国，石油掌握在别人的手里，而且石油价格的波动对它的宏观经济影响很大。因此，美国从10年前就开始关注过度依赖国际石油市场的现象。”厦门大学能源政策研究院院长林伯强接受中新社国是直通车记者采访时表示。
想要摆脱石油依赖的美国开始寻找出路，从曾经认为不可能的地方开采石油。那时，资本在政府的支持下，大量进入页岩油的开发。颇具意味的是，油价的大幅上涨和下跌，竟然都成就了美国的页岩油。
林伯强解释道：“十年前，国际油价在140美元左右，而页岩油的开采成本在70—80美元，利润很高，所以资本大规模进入，进步非常快。”
后来，随着页岩油产量的增加，国际油价开始大幅下降，“但大量的投资仍旧套在里面”，于是页岩油生产商大幅削减成本，约为在50—60美元。
IEA称，当前，受技术进步、效率提高以及油价回升的支持，美国石油天然气行业又迎来一轮繁荣景象。此轮油价复苏虽然仍较脆弱，但已推动美国页岩油企业加大开采力度。
一些石油业分析师称，到2019年，美国原油日产量可能高达1100万桶，堪比全球第一大产油国俄罗斯。目前美国日产原油逾1000万桶，为1970年以来的最高水平。
林伯强指出，相比于俄罗斯，美国的页岩油的后劲儿更强，因为俄罗斯在降低成本方面并没有明显的进步，而美国页岩油开采技术正在不断改善，成本也在不断降低。
美国页岩油的崛起，对OPEC来说是双重打击。一方面，美国原油进口大幅减少削弱了OPEC等产油国多年来依赖的最大市场；另一方面，美国石油出口的激增给其雪上添霜。
数据显示，1月份美国原油进口量跌破400万桶/日，而在2005年，美国曾创下1250万桶/日的纪录。
美国在原油出口方面也在抢占市场份额。2016年，美国首批石油运往其自由贸易伙伴国——韩国和日本，此后，中国也成为其主要买家之一。
汤森路透Eikon数据显示，美国对中国原油出口从2016年前的零升到1月的40万桶/日，价值近10亿美元，与此同时，OPEC对中国的石油出口达97亿美元。
面对新手的崛起，老牌产油国并不会束手待毙。
2014年11月底，OPEC宣布了一项旨在改善其市场份额的历史性的政策变革——不减产。分析师认为，此举是为了利用低油价来迫使成本较高的生产商——特别是美国页岩油——退出市场。
然而，不同于俄罗斯等一些传统产油国，页岩油公司能够在油价上涨时迅速增产，在油价下跌时迅速减产。这是因为这些公司可以先完成油井的钻探作业，然后等油价达到有利可图的价位时再完成整个开采过程。
“美国的页岩油弹性很大，油价一涨，页岩油就冒出来了，对油价的反应非常灵敏。”林伯强说。
两年后，OPEC和俄罗斯带头的非OPEC产油国达成了减产协议，从2017年1月至2018年底，每日减产约180万桶，以期石油价格的上涨。
不过，IEA警告，超预期上涨的油价会吸引美国原油增产，继而削弱OPEC和俄罗斯联手减产而努力促成的市场再平衡效果。
据路透社报道，自OPEC主导的减产于2017年1月实施以来，油价已经上涨20%，不过2月油价再度面临压力，很大程度是因为美国产出激增。
林伯强告诉国是直通车记者：“目前，OPEC在跟美国的页岩油PK，OPEC想把石油价格往上提，美国页岩油则把价格往下压，但（美国）已经起到主导作用。”
不过，林伯强指出，OPEC的产量仍然很大，对油价也有一定的影响，否则当前油价会更低，只不过美国的影响更大。
考虑到受美国页岩油产量增加的影响，以及受到OPEC等产油国的限制供应，林伯强认为，未来国际油价仍将以波动为主。
“油价一涨，页岩油就出来，价格就下跌；油价一下跌，页岩油就少一些，然后油价就上涨。”
需要指出的是，在国际贸易方面，美国仍然不能取代OPEC。
林伯强指出，页岩油的出现使美国成为国际石油供应方面的一股很大的力量，但国际贸易的大头还在沙特，只是说可能取代俄罗斯，不可能取代OPEC。
在这方面，老牌产油国也非常自信。
“无论美国出口怎样增长，我们都不会感到忧心。我们做为供应国的可靠性无可匹敌，我们拥有长期销售协议的客户基础是最庞大的。”沙特阿美总裁兼首席执行官Amin Nasser表示。
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