日本男子无心捡到块“石头” 不料是46亿年前陨石

日本岐阜圣德学园大学等研究小组1日发布消息称，日本岐阜市男性2012年在田地里捡到的一块“石头”，是一种“铁陨石”（铁镍合金），形成于大约46亿年前太阳系诞生初期，十分罕见，全世界只有2%。据称，这块陨石被发现时同其他石头“光泽”不同。
据日本《产经新闻》报道，这是日本自2004年以来，时隔14年再次确认陨石。这块陨石被命名为“长良陨石”。日本国立极地研究所称，这块陨石被认为是在约46亿年前太阳系诞生初期形成的，虽然迄今为止世界上已发现了5万8千个，但这块“铁陨石”十分罕见，全世界只有2%。据称，1938年日本首次在国内发现铁陨石。日本东京大学三河内岳副教授表示，“这是记录太阳系历史的化石，非常贵重。”
报道称，由于没有留下目击火球或者听到撞击声的记录，研究小组认为这块陨石至少在100年前就已落到地球上。
据称，这块铁陨石长约15公分，宽约20公分，高约15公分，重约6.5公斤。表面生锈，为茶褐色。为了进行分析，研究人员将其切断，其断面黑色发亮。
这块陨石的发现者为岐阜市公司职员三津村胜征（74岁）。他开心地表示，“又惊讶，又欣喜。”据了解，三津村胜征于2012年在岐阜市长良宫口町的田地里发现了这块陨石，因为这块“石头”的光泽跟其他石头不一样，于是带回家，并作为装饰在床上放了很久。
说起来很巧，2017年6月三津村胜征在报纸上看到了陨石的照片，觉得跟自己的有几分相似，于是告诉了自己的朋友和博物馆。日本东京大学和日本国立极地研究所等机构对陨石的成分进行了研究调查。
该陨石将从今年（2018年）3月2日自6月末在岐阜市科学馆进行展示。
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