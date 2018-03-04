新加坡大逆转：派司机登上地铁“无人驾驶列车”

正在大力发展无人驾驶技术的新加坡，出现了大逆转。原本无人驾驶的地铁列车，如今派司机值守了，海峡时报网站今天报道！
是的，你没看错，“无人驾驶”变成“有人”！
你吃惊了没？
据报道，有关方面认为，人类仍然优于机器，所以将无人驾驶地铁列车改为派人在列车上值守，可提高地铁的可靠性。
运营东北线和市区线的新捷运公司告诉海峡时报，该公司去年10月起，在所有的东北地铁线列车，派人值守。东北线在2003年开业时是世界上第一个无人驾驶的重轨系统。
该公司说，公司最初在繁忙时间在列车上配备人员，过后在市区线也这么做，但“我们检查了这些安排，现在我们在整个运营时间内每列列车上都有人值守。”
发言人说，“我们派人在无人驾驶列车上，不仅是为了保证乘客的安全，而且也是为了应对运营事故。”发言人说，派驻训练有素的员工可以更快地恢复服务。
另一个运营无人驾驶地铁列车的公司SMRT也在环线的列车上派驻人员。
SMRT运营的另两条地铁线是东西线和南北线，原本就是有人驾驶的。
海峡时报说，SMRT去年下半年在环线地铁列车上安排司机。它将尽快将其在其轨道线上的所有列车上部署人员。
观察家们说，东北线列车上派人运营，是东北线去年第一季成为最可靠的地铁线路的原因之一。其成绩是100万公里无事故，两倍于环线。
列车上有司机，就能在故障发生时，立即进行处理，减少处理问题的时间。
由于新加坡正在努力提高地铁的可靠性，地铁公司也在努力寻找方法，解决或避免故障。
交通部长许文远设立的目标是，2020年要达到100万公里才发生一起延误超过五分钟事故，这是目前可靠性水平的两倍多。
香港目前的水平是60万公里，台北是80万公里。这两个地铁系统绝大部分都是由人来驾驶的。
海峡时报说，这一举措将意味着新加坡的两家运营商的人力成本都将增加。然而，两家公司都没有提供数据分享。
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