中国外交系统大洗牌，王岐山领军应对美国，宋涛有望任外长

据熟悉内情的一些人士说，中国预计将在3月召开的人大会议期间宣布，对其外交系统高层进行大幅改组，以应对美国总统特朗普对北京越来越大的猜疑。
包括外国外交官在内的这些消息来源对路透社表示，中国国家主席习近平的紧密盟友王岐山可能成为专门负责处理与华盛顿关系的国家副主席。王岐山将直接向习近平报告工作。
现任外交部长王毅可能替代目前最高外交官员、担任国务委员的杨洁篪出任国务委员。杨洁篪在去年10月中共19大后进入中共拥有25名成员的政治局。直接向国务院总理报告工作的国务委员一职，级别高于国务院组成部门的部长职务。
跟世界很多国家的外长相比，中国外长目前权位较低，实际上并不是最高外交首长。外长在各国都是内阁重要成员，美国国务卿位列美国内阁部长之首，一些国家的外长兼任副总理，而中国外长离最高领导层还隔着国务委员、副总理和政治局委员等多层。自从钱其琛1998年卸任外长后，中国至今再也没有出现副总理或国务委员兼任外交部长的安排。
据信息来源透露，这次王毅可能以国务委员身份继续兼任外交部长一职。也有人说，目前担任中共党务系统中联部部长、受习近平信任的宋涛可能出任外交部长。熟悉宋涛的外交人士表示，宋是职业外交官，曾经在印度和菲律宾任职，英文流利。
有关信息来源说，去年10月晋升政治局委员的杨洁篪则可能出任负责外交事务的副总理或者成为中国人大的副委员长，这样他就可以直接与美国国会打交道。
这样的格局意味着，王岐山将成为中国最高外交官员，其次是杨洁篪和王毅。
一位消息人士透露说，这样一来“中国将有三位高层外交官员，美国将是关注的重点”。这从侧面表明中美关系是中国外交的重中之重。
这些信息来源要么鉴于自己没有被授权对外国记者透露消息，要么因为这些人事任命过于敏感，在最终任命宣布前都被认为是机密，因此都要求不透露自己姓名。他们提醒说，这些任命在最后时刻仍然有可能出现变动，在人大年度会议3月中旬结束前这些职务任命都不是最终结果。
美国总统特朗普已多次表示中国对美国进行“经济侵略”，并将中国列为威胁国际秩序和挑战美国价值观的对手。今年年初以来，美国接连出台重磅措施，限制进口中国产品。
与此同时，中国高层近期密集会晤美方官员，力图避免中美贸易战。美国媒体分析，贸易战将对不乐观的中国经济造成重大打击，因此中国政府会竭力妥协，防止中美贸易对抗。
刘鹤目前已紧急访美，缺席十九届三中全会。外界认为，这说明北京对当前中美关系的担忧程度。不过，美媒引述美国政府消息称，白宫对刘鹤此次到访并没有抱多大期待。
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