美军忙于在5个领域搞“现代化” 以应对中俄

香港亚洲时报在线3月21日发表题为《美国海军陆战队针对俄罗斯和中国搞“现代化”》的报道称，美国海军陆战队高级官员罗伯特·沃尔什中将20日对美国参议院的一个小组委员会说，由于国会已经批准更高的防务拨款，海军陆战队正忙于进行“现代化”，以防御来自俄罗斯和中国的军事威胁。
这名海军陆战队负责战斗发展与整合的副司令告诉参议院军事委员会海上力量小组委员会，海军陆战队现在可以着重发展远程精准射击能力、恶劣环境中的通信技术、受防护的机动、空防与信息战。
据美国海军学会新闻网站报道，沃尔什说，有一个项目涉及改进现有的高机动火箭炮系统（HIMARS），以使它的射程增至目前的三倍。
一名参议员对两栖作战在远程导弹和其他防御武器的时代的重要性提出疑问时，据说沃尔什表示：“当我们考虑新威胁和新武器时，我们必须以不同方式来考虑。”
他说：“我们不打算猛攻硫磺岛那样的海滩。”他提到去年在加利福尼亚州彭德尔顿营的一个技术展示，其中最初几个突击梯队都是无人载具。
报道称，当有人问海军陆战队将如何应对来自中国的网络威胁时，沃尔什说，相关措施包括把网络变成已经受到更多重视的信息战的一部分。他说，这还包括电子战、通信管理和情报。他又说，三支海军陆战队陆空远征军中已经建立了一个“信息群”。据说，这种信息战能力已经嵌入到企业层次。
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