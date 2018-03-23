枪、无人机和增强现实！美步兵酝酿一场巨大变革

问题在于，陆军过去也做过这些尝试，但全部失败了。那么这一次会有好转吗？
首先，技术方面已有进步。多纳休说，这些东西是实实在在的。他说：“我们已经看到并接触到一些未来的班用自动武器（主要是重型突击步枪或轻机枪）。我们将在一年内获得第一批样品。”
陆军已在战场测试了掌上微型无人机，其中最引人关注的是在夏威夷举行的无人机演习。美国国防部长下属的“近距离作战杀伤力特遣队”正在负责陆军的采购资金。特种作战部队已在使用网络装置的早期版本。新型夜视仪将在“6至7个月内”发放给作战部队。
这让我们看到了第二点重要区别：速度。去年秋季，陆军参谋长马克·米利成立了8个跨职能团队，旨在加快陆军现代化步伐，这些团队由政府各部门专家组成，由1至2名有名望的退伍军官担任负责人，凭借他们的影响力推动这些工作的进展。今年春季，国防部长马蒂斯成立了他自己的高效团队——近距离作战杀伤力特遣队，专门负责步兵改革。
多纳休身兼三职：国防部长军种间特别行动队负责人、陆军士兵杀伤力跨职能团队负责人和本宁堡步兵学校校长。
这些跨职能团队去年11月才成立，但它们在过去5个月里完成了通常需要几年才能完成的工作。多纳休的团队很快就把新型夜视装置作为短期目标。这种名为增强夜视双目镜的装置不仅仅是一个夜视仪。它集合了光放大与双镜头红外技术，因此可建立深度知觉，这是夜间瞄准的巨大进步。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost