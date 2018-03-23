    • 2018年3月23日

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    枪、无人机和增强现实！美步兵酝酿一场巨大变革

    星期五, 三月 23, 2018

    美国“突破防线”网站3月16日发表题为《枪、无人机和增强现实：陆军谋求步兵革命》的报道称，美国步兵正在酝酿一场巨大变革。M4卡宾枪、M16步枪和M249班用自动武器将被淘汰。新型微型无人机将承担侦察任务。新型战术网络将把分散的单位联系起来。新型夜视仪可以像战斗机飞行员的平视显示器那样显示目标数据。部队将利用上述工具和新型虚拟现实模拟器进行新的战术训练。美国陆军准将克里斯托弗·多纳休今天对记者说，这些创新可能在“几年内”应用于美国陆军步兵。

    问题在于，陆军过去也做过这些尝试，但全部失败了。那么这一次会有好转吗？

    首先，技术方面已有进步。多纳休说，这些东西是实实在在的。他说：“我们已经看到并接触到一些未来的班用自动武器（主要是重型突击步枪或轻机枪）。我们将在一年内获得第一批样品。”

    陆军已在战场测试了掌上微型无人机，其中最引人关注的是在夏威夷举行的无人机演习。美国国防部长下属的“近距离作战杀伤力特遣队”正在负责陆军的采购资金。特种作战部队已在使用网络装置的早期版本。新型夜视仪将在“6至7个月内”发放给作战部队。

    这让我们看到了第二点重要区别：速度。去年秋季，陆军参谋长马克·米利成立了8个跨职能团队，旨在加快陆军现代化步伐，这些团队由政府各部门专家组成，由1至2名有名望的退伍军官担任负责人，凭借他们的影响力推动这些工作的进展。今年春季，国防部长马蒂斯成立了他自己的高效团队——近距离作战杀伤力特遣队，专门负责步兵改革。

    多纳休身兼三职：国防部长军种间特别行动队负责人、陆军士兵杀伤力跨职能团队负责人和本宁堡步兵学校校长。

    这些跨职能团队去年11月才成立，但它们在过去5个月里完成了通常需要几年才能完成的工作。多纳休的团队很快就把新型夜视装置作为短期目标。这种名为增强夜视双目镜的装置不仅仅是一个夜视仪。它集合了光放大与双镜头红外技术，因此可建立深度知觉，这是夜间瞄准的巨大进步。

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