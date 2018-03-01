台湾2.28事件71周年：蒋介石陵寝被泼漆

在台湾，228七十一周年纪念日，独派对执政当局大施压。独派青年突袭大溪两蒋园区，对蒋介石浮棺泼洒红漆，要求蔡政府彻底清除威权象征。以前总统李登辉、陈水扁为首的独派大老集结，宣布2019年举办独立公投、以台湾名义进入联合国行动起跑。
七十一年前的二月二十八号，台湾爆发国民党政府大规模镇压人民、屠杀菁英的事件。七十一年后的二二八，数名台独青年突袭大溪老蒋陵寝，对其所谓的“二二八元凶”蒋介石浮棺泼洒红漆，象征受难者的鲜血。
独派青年自拍的泼漆影片在网路上疯传。可见五、六名青年跨进老蒋陵寝，将携带的一瓶瓶红色油漆，往蒋介石的遗像和浮棺上泼洒后，拉起写着“去除支那（中国）威权、创建台湾共和”的横幅。驻守的宪兵防备不及。
国防部随后谴责泼漆青年的行为“非理性”。
在野的国民党发言人李明贤接受自由亚洲电台采访表示：“转型正义不能建立在仇恨，也不能建立在激化朝野冲突的基础之上，对于发生此一令人遗憾的事情，也希望执政党妥善处理。”
泼漆青年下午召开记者会有统派民众前往，警方以封街方式避免冲突。
泼漆青年称来自台湾大学、政治大学、辅仁大学等多所高校，要求蔡英文政府停止以台湾资源供奉“独裁者”，威权遗绪也不该是观光资源。
台大学生周维理接受自由亚洲电台采访说：“转型正义的第一步，就是这个两蒋陵寝应该撤除，不应该作为蒋家私人的庙。如果蒋家后代或某些支持者希望帮他盖庙，或是他们想带回去自己拜的话，那我们也是很欢迎，但是不可以利用台湾人的资源来做这件事。”
自由台湾党组织部主任李嘉宇说，蒋介石在二二八白色恐怖事件中屠杀了许多台湾人，政府却还花大笔的人民纳税金供养两蒋陵寝。这次他们没对老蒋“鞭尸”，算是客气了。
记者会上有自称亲中媒体记者，质疑独派青年的论调，爆发激烈口角。
此外，以96岁的前国民党总统李登辉为首的独派大老，则在二二八宣布筹组“喜乐岛联盟”，誓言推动明年四月独立公投，以台湾名义进入联合国的行动。
前总统李登辉致词登高一呼说：“台湾现在最大的威胁都是来自中国（大陆），中国共产党长期主张台湾是中国（大陆）的一部份。台湾要成为一个正常的国家，这条路实在很长，需要所有台湾人一起完成。”
保外就医被监所规定不得出席政治活动的前民进党总统陈水扁，则被主办单位刻意在台上留了一个“空椅子”。陈水扁透过预录影片，表达对独立公投的支持：“要让全世界的人知道，两千三百五十万台湾人民的意志和决心，我们绝对不能给中国共产党统治，要建一个新而独立的国家。”
总统蔡英文则在二二八当天，先前往义光教会，慰问38年前高度政治性案件林宅血案的家属、前民进党主席林义雄。
蔡英文下午在二二八纪念仪式致词承诺，对真相的调查、平反与责任归属会继续，这将给现在和未来的政府，划下一道明确的红线。超过红线的错误，绝对不能再犯。记取历史教训，就是转型正义最大的意义。
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