古特雷斯呼吁俄美继续削减核武库 两国均暗示拒绝

俄媒称，联合国秘书长古特雷斯在日内瓦裁军谈判会议上呼吁俄罗斯和美国继续缩减核武器库。然而，两国代表团团长暗示莫斯科和华盛顿在可见的未来不打算继续裁军。
据俄罗斯《生意人报》3月1日报道，古特雷斯在会议开幕式上对俄美达到第三阶段削减进攻性战略武器条约的检查指标表示欢迎。两国按照条约规定在2月5日前把各自的洲际弹道导弹减少到700枚，潜艇和重型轰炸机携带的弹道导弹减少到800枚，已部署和未部署的发射装置减少到800套，已部署的核弹头减少到1550枚。
同时，联合国秘书长呼吁两国不要就此止步，为了“全球和平”继续裁军。他表示，全世界核武器大部分为俄美所有。
报道称，俄罗斯外长拉夫罗夫在会上提醒，俄罗斯的核武器库比冷战高峰时期缩减了85%以上。但从他的讲话来看，莫斯科不准备继续裁军。这里的原因有几个。
首先，俄政府在第三阶段削减进攻性战略武器条约上对美国存在不满。莫斯科怀疑美国提供的数据不准确，认为美国没有真正裁军。
此外，拉夫罗夫表示，莫斯科担心美国在公布新版核战略后大变脸，该文件要求提升核武器的地位，包括制造和部署所谓的战术核弹，以此降低使用核武器的门槛。
报道称，没有人从华盛顿飞到日内瓦参加会议的事实表明了美国对裁军的态度。代表美国与会的是裁军谈判会议常驻代表罗伯特·伍德。
美国新版《核态势评估》报告重新把核武器提升为国家安全保障体系不可分割的一部分。伍德在发表讲话时几乎逐字逐句地引用了报告里的话。他表示，美国的对手们“对更新核力量的态度坚决”。伍德抱怨道：“今天的世界形势比冷战后任何时候都复杂和危险。”伍德指出，在这种情况下谈论继续裁军的措施是“不现实的”。
另据塔斯社2月28日报道，俄罗斯外长拉夫罗夫2月28日在日内瓦裁军谈判会议上表示，美国军方正在训练欧洲国家使用战术核武器对付莫斯科。
他强调：“美国保留在欧洲的非战略核武器，同时推行破坏稳定的‘共担核使命’做法，阻碍了核裁军进程。上述使命严重违背了核不扩散条约。北约的非核成员国参与了使用美国非战略核武器的规划工作，并逐步掌握相关技能。所有人都应当意识到，美国军方是借此训练欧洲国家军队使用战术核武器，以对付俄罗斯……在欧洲部署战术核武器显然属于侵略姿态。”
拉夫罗夫指出：“我希望欧洲公民能对在本国境内部署大规模杀伤性武器坚定地说‘不’。”
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