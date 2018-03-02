货币坚挺拖累东亚出口 亚洲各央行加息将晚于美联储

英媒称，制造业数据描绘了亚洲经济活动一幅喜忧参半的图景，其中坚挺的货币损害了韩国、日本和台湾地区的出口商。
据路透社香港3月1日报道，虽然部分经济体的放缓可能只是暂时现象，但仍然存在一些担心，认为美元的全面走弱可能拖累亚洲地区出口驱动型经济体，尽管预计美国和欧洲1日晚些时候公布的制造业调查数据将证实全球贸易势头强劲。
报道表示，随着日元走强拖累新出口订单，2月日本制造业以略微放缓的步伐扩张，台湾制造业产出增速则创下4个月以来最低值。
韩国2月出口增长放缓至一年多来的最疲软水平。
目前日元汇率为一年多来最坚挺水平，韩元处于三年多来的最坚挺水平。
澳新银行亚洲研究部负责人洪恩·戈赫说：“对亚洲而言，这些货币的坚挺将产生一些冲击。但总体而言，G3经济体（即美国、欧盟和日本）表现如何更为重要。”
戈赫说：“我们应该会看到出口的强劲势头持续至下半年，届时基数效应将产生作用。”戈赫警告不要过分解读这些被假期因素扭曲的数据。
报道称，不过，由于缺乏经济增速加快的任何迹象，市场仍坚持认为，今年亚洲各央行的加息动作将远远晚于美联储。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost