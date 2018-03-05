原籍中国富豪兰世立 被取消新加坡公民身份

新加坡讯，原籍中国的58岁新加坡公民Mick Davies（兰世立）今天因触犯移民法令被取消新加坡公民身份。
新加坡内政部今天（5日）下午发布文告表示，Mick Davies原名兰世立，在2002年取得新加坡公民身份。他曾多次改名，其中包括在2013年改名为Jack Thomson，随后在2014年改名为Mick Davies。
据媒体较早前报道，兰世立在2016年遭到了中国公安机关的拘留，后来改为监视居住，同时，他的新加坡护照也被依法扣押。然而，在监视居住期间，兰世立通过偷渡手段，辗转第三国，私自潜逃回了新加坡。
由于其新加坡护照遭到扣押，兰世立在回到新加坡入境时，竟然花了5万5千元人民币，购买了一本假冒的中华人民共和国香港特别行政区护照。
后来，他的这一证件造假行为被新加坡当地司法机关发现，他因此被判入狱服刑5个月。一审之后，兰世立不服上诉，但就在本月之初，新加坡法院作出二审判决，维持原判。
过后，兰世立以缴纳保释金的形式，并未入狱服刑，而是在新加坡境内自由活动。
新加坡内政部说，针对Mick Davies的调查也发现，他在2002年申请新加坡公民时提供了伪造的文凭证书资料。同时，他当时持有第三国护照（及公民身份），但是在申请公民时隐瞒情况且没有申报。
内政部表示，新加坡政府严正看待在申请包括公民身份在内的任何移民项目时，申请人所涉嫌的诈骗，或提供虚假信息，或隐瞒真实情况等行为。
一旦发现有任何上述行为，当局都会依法严正处理。在宪法和移民法令下，这包括剥夺或撤销申请人的移民身份。
兰世立可以在21天内，向新加坡公民权咨询委员会提出上诉。
兰世立于2005年在中国成立东星航空，同年登上《福布斯》中国富豪榜第70名。东星航空在2009年被宣布破产。
兰世立去年被列为国际刑警组织红色通缉令通缉犯。同时，中国公安部将其列为猎狐对象。
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