省钱很重要！美军研发激光武器抵御“航母杀手”

美国《国家利益》双月刊网站2月28日发表题为《美国海军需要3亿美元发展激光武器来阻止中国的“航母杀手”导弹》的报道称，美国海军计划在2019财年花费2.99亿美元用于开发激光武器系统，以保护其舰艇免遭当前和未来的威胁。
美国海军学会新闻网站称，这笔基金尚未获得批准，但已纳入2月早些时候发布的预算文件中，旨在使海军激光系统更接近于部署。“快速制成原型机、实验和展示计划”也旨在开发能够抵御中国反舰导弹（如“东风”-21D）和无人机的激光武器。
美国政府2019财年从2018年10月1日起，至2019年9月30日止。
美国海军学会新闻网站报道说：“在即将到来的财政年度，海军希望购买4套舰载水面海军激光武器系统，其中包括一台配备了低功率激光眩目器的高能激光器。如果成功，该系统将为舰艇提供一种新手段，得以对抗无人机、快速近海攻击艇以及对手的情报、监视和侦察工具。”
美国海军面临的一个挑战是，目前的舰载防御系统比中国和俄罗斯等潜在敌人武器库中的反舰导弹和无人机成本要高得多。海军舰艇仅携带有限的地对空导弹和用于近战武器的弹药。每枚地对空导弹可能花费超过100万美元。
美国国会研究服务部近期的一份报告指出，目前的舰载防御系统可以在有限的交战中提供充分的保护。但是，“如果与诸如中国这样的拥有大量无人机和反舰导弹、并能制造或采购更多上述装备的国家对抗，保卫海军水面舰艇不受无人机或导弹攻击的成本会变得非常昂贵——可能到无法承担的地步”。
另一方面，根据专家们的分析，如果海军舰艇上的电力供应问题得到解决，发射一次激光武器的成本还不到1美元。
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