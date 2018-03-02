日媒：川崎重工钢材太薄致新干线事故 或影响其今后订单

日媒称，西日本铁路公司（JR西日本）2月28日证实，去年12月发生的新干线列车“希望34号”车体裂痕事故是由于川崎重工在2007年生产时降低了车厢底盘钢板厚度，导致最薄处仅有4.7毫米，远远低于7毫米的标准值。目前看来是由于钢材过薄无法确保足够的强度才导致裂痕。川崎重工方面将此视为“不符合社内规定的操作”。
据日本《读卖新闻》3月1日报道，JR西日本和东海铁路公司（JR东海）使用了这种不合格钢材的新干线列车车厢共有147节（包括上述引发事故的车厢）。
除了发生事故的那节车厢外，JR西日本还有100节车厢底盘钢板厚度不足7毫米，最薄的竟然仅有4毫米。发现有小伤情的12节车厢已经更换。剩下的车厢将每月用超声波进行详细检查以确认安全性，同时加快更换速度。JR东海共有46节车厢底盘钢板厚度不足7毫米，最薄处的钢板只有5.3毫米，目前正加速更换。5节发现有细微损伤的车厢已确认在安全上不存在问题。
川崎重工社长金花芳则2月28日在神户市内举行的记者会上说：“我们在此表示深深的歉意，公司将举全力彻底推进品质管理。”他还表示接下来的三个月自己减薪一半。
新干线列车车体出现的裂痕现在看来应当是制造商川崎重工方面的不当操作所致。川崎重工不仅向JR和各私营铁路公司供应列车，还接受了大量海外订单。一旦对其产品的安全和品质的信心出现动摇，很可能给公司经营造成沉重打击。
铁路业务在川崎重工总的销售额中占比不过一成，但在政府的基建出口战略中，铁路列车占据着极为显眼的位置。因此，川崎重工也一直将其作为业绩增长点投入了很大精力。以官民并举方式成功中标的印度高铁建设项目也将以川崎重工和日立制作所分担车辆生产的方式进行。
川崎重工计划承担问题车辆的更换费用，这将不可避免对业绩产生影响。业界还认为，此次事件可能会影响川崎重工今后的订单。
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