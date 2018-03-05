马来西亚首富大选前被批叛国 被指要推动“华人执政”

马来西亚第14届国会大选即将在今年举行，常年定居海外的马来西亚首富郭鹤年因为自己的华人身份而被卷入一场与选举有关的风波。
日前，马来西亚先后出现三篇文章质疑郭鹤年对马来西亚的忠诚，并作出“郭鹤年金援以华人党员为主的反对派政党民主行动党，意图推翻执政联盟国民阵线政府，要华人执政马来西亚”的指控。郭鹤年则反击称，相关指控“恶意且不实”。
就郭鹤年事件的出现，察哈尔学会研究员、广西民族大学东盟研究中心研究员葛红亮3月1日对澎湃新闻（www.thepaper.cn）分析道，三篇杜撰的文章是直接原因，即将到来的大选是重要因素。但这三篇文章均为假消息，而以假消息搅动选前舆论在大马已经不是一次两次了。
葛红亮表示，郭鹤年事件的发生有其根本原因，这就是近十几年马政坛再次出现并渐趋发酵的族群政治。“郭鹤年事件是由保守人士搅动政坛、‘攻击华人’而起，但根本目标在于触动马来西亚本土族群的意识，意在争取更多选票。”
曾在马来西亚从事政治咨询、现在哈佛大学肯尼迪政府学院学习的张倩烨，还向澎湃新闻提到马来西亚选举政治中一种独特的现象。
“它可以通过心理威慑、恐吓的方式让选民投执政党的票。执政党对许多华人商家和选民的心理是有了解的，知道这些人害怕财产被征收，所以用郭鹤年一事来提醒华人选民要稳定就要投执政党。”张倩烨说，这样做也能取悦有种族主义倾向的选民。
郭鹤年被指要推动“华人执政”
风波的起因，源自发表在“今日马来西亚”（Malaysia Today）博客上的三篇文章：分别是2月21日的“‘透视大马’金主曝光”、“郭鹤年要华人执政马来西亚”，以及23日的“郭鹤年换政府的最后机会”。
《联合早报》2月26日报道称，争议人物拉惹柏特拉（Raja Petra Raja Kamaruddin）在博客上称，郭鹤年通过侄儿郭孔怀资助民主行动党欲推翻国民阵线政府，以便建立一个由华人主导的政府。
巫统（“马来民族统一机构”的简称，系执政联盟主要执政党）最高理事达祖丁（Tajuddin Abdul Rahman）据此警告郭鹤年不要忘本，并提醒郭鹤年应该知道自己今天享有的财富，应归功国民阵线政府政策及治理而非反对党。
随后，马来西亚总理纳吉布2月24日也就郭鹤年的财富和事业等做出表态。报道称，纳吉布表示，郭鹤年确实有干劲，勤劳刻苦和自律，但这并不足够。每个人都需要钥匙，而政府的政策就是钥匙，它让郭鹤年垄断白米和白糖市场几十年。
亲巫统的《每日新闻》2月25日继续追击这个议题。联邦直辖区巫统青年团团长莫哈末拉兹兰称，郭鹤年“不曾帮助马来商家而更照顾华人”。
2月26日，马来西亚旅游与文化部长纳兹里甚至要求郭鹤年“交出公民权”，此生勿再返马。
一时间，政治人士发声表态、媒体连篇报道，马来西亚民众在脸书和推特等社交媒体平台上也热议此事。
面对汹涌的舆论，郭鹤年2月26日首度打破沉默。他发布声明驳斥“所有恶意及不实指控”，并强调任何有关他“忘本”的指控都是“大错特错”。
《联合早报》报道称，声明中写道，郭鹤年对自己获得的机会深表感激，并认同各族及各宗教民众在国家发展及确保国家前途光明的贡献。“郭鹤年高度尊重毕生竭尽所能为马来西亚人民谋福利的国家领袖。”声明还指上述三篇文章是非常严重的诽谤。
与此同时，民主行动党领袖、郭鹤年的侄儿郭孔怀也就金援等指控作出回应。
2月25日，民主行动党国会领袖林吉祥及秘书长林冠英父子均驳斥了拉惹柏特拉的说法，并指这是蓄意挑起种族仇恨的“假新闻”。林吉祥称，“我在53年从政生涯中，不曾收过郭鹤年一分钱，也没有通过郭孔怀或其他任何人得到（郭鹤年的）资金”。
同日，郭鹤年的侄儿郭孔怀表示，自己与民主行动党完全没有金钱往来。
两天后，林吉祥再度表态。《当今大马》（Malaysiakini）报道称，林吉祥形容巫统对郭鹤年的攻击“没有来由、毫无根据并且恶毒”。
3月1日，民主行动党媒体事务部向澎湃新闻发来的一份声明称，该党对相关的文章提出抗议，指其涉嫌违反通讯及多媒体法案规定。
民主行动党日渐崛起
巫统人士的言论触动了马来西亚族裔问题这根敏感神经，在马来西亚华人群体中引发震动。华人社团及六家中文报纷纷声援郭鹤年，要求纳兹里向郭鹤年及华人道歉。
马来亚大学中国研究所研究员张淼博士认为，马来西亚历届大选都会打种族政治牌，民主行动党一直被巫统贴上华人单一族群政党的标签，所以拿华人巨贾郭鹤年资助行动党炒作也属于老路数了。
据葛红亮介绍，在20世纪90年代初到2005年，马来西亚致力于“国族”打造，种族议题在大选中有所淡化；而2005年马政坛再次神现“马来剑”一说，经历2008年大选海啸后，族群议题保守化倾向加重。至今，虽然纳吉布也一再强调“马来西亚人的马来西亚”，但近些年的族群议题与街头“红黄”衫游行，无疑彰显马政坛族群话题敏感加剧。
张淼还认为，此次事件的出现，与此次大选新形势有关。上次大选估计有85%至90%的华人都投给了民主行动党所在的反对党联盟（希望联盟），这次回流应该不会太多。本次大选的“造王者”是马来选票，马来西亚政治发展中马来人从未出现过像这次大选这般分裂。
“刻意制造华人与马来人的对立可以为国民阵线挽回些保守马来人选票，特别是今年大选被称之为‘马来人海啸’，新成立的土著团结党（由马来西亚前总理马哈蒂尔成立）和之前的伊斯兰党都会分散巫统的马来人选票。”张淼说。
自马来西亚1957年独立后的半个多世纪以来，由巫统、马华公会和国大党（全称为马来西亚印度人国大党）为核心的国民阵线一直执政中央政府。但隶属于反对派的民主行动党近些年在马来西亚政坛逐渐崛起。
在2013年的选举中，民主行动党继五年前的大选拿下更多席位后再下一城。《联合早报》2017年1月报道，党员以华族为主的民主行动党2013年大选后获得38个国会议席和95个州议席，成为议席数目仅次于巫统的马来西亚全国第二大政党。
2013年的大选被称为马来西亚建国半个多世纪以来选情最为激烈的选举，整体而言，国阵仍然保持着执政权。但从具体席位上看，更多选民倒向反对党，致使国民阵线在国会下议院所获议席继2008年选举后继续减少，没能实现夺取三分之二绝对多数议席的目标。
国民阵线继续执政胜算仍在
民主行动党为多民族政党，是本届国会最大反对党，其宏图为落实一个“马来西亚人的马来西亚”。从党员族裔来看，该党党员以华人为主。2010年民主行动党党员郭素沁在接受媒体访问时表示，大概超过90%的党员都是华裔。
新华社曾报道称，不少华人在华文教育、政治及经济平等以及贪污腐败等议题上不满巫统主导的国阵政府。2008年选举中，大批华裔选民转向支持反对党，致使国民阵线丢掉在国会下议院长期持有的三分之二多数以及5个州的执政权。
不过，尽管民主行动党正呈上升势头，但舆论普遍认为，国民阵线在此次大选中仍有胜算。
《海峡时报》2月2日报道，根据规定，赢得马来西亚国会全部222席中的112席，便能以简单多数优势上台，赢得148席（66%席次）方能稳稳控制国会并通过法案。自1957年开始，国民阵线在国会的席次均在66%（绝对多数）及其以上。它在2004年甚至取得198席，即90%的席次。不过，反对派2008年大选大胜后，国民阵线的国会席次跌至63%，失去国会绝对多数优势至今。
尽管席次大跌，但自马来西亚1957年独立以来，国民阵线还从未让执政权旁落。
针对即将来临的大选，张倩烨认为，反对党联盟希望联盟的马哈蒂尔能分走多少票是个悬念，毕竟民众没有忘记他当年是怎样破坏国家法治的。国民阵线还是很有胜算。
家乡是吉隆坡的马来西亚华裔杨可成对澎湃新闻表示，茅草行动、马来西亚的贪污等问题，对马来西亚的中老年人来说是有很大感触的。据他了解，选民中有相当一部分都是不接受马哈蒂尔的。国民阵线继续执政的可能性不小。
目前，在马来西亚国会中，国民阵线仍掌控着132席，再拿下16席便能重新取得国会三分之二席次以上的绝对多数优势。
“对于马来西亚的政治发展来说，它从来没有实现过一次中央政权的轮替。”张倩烨说，如果说民主行动党或者是现在的希望联盟能够帮助马来西亚实现中央政权的轮替，那么这将会是其最大的贡献。
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