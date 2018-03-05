《水形物语》夺冠 第90届奥斯卡金像奖完整获奖名单出炉

外媒称，第90届奥斯卡金像奖于北京时间2018年3月5日上午7时在美国洛杉矶好莱坞杜比剧院举行。据美国电影艺术与科学学院5日宣布，《水形物语》获得最佳影片，最佳导演由《水形物语》的吉尔莫·德尔·托罗斩获，而加里·奥德曼凭借其在《至暗时刻》中的精彩表演，摘得“最佳男主角”，出演《三块广告牌》的弗兰西斯·麦克多蒙德获得最佳女主角。
据路透社3月5日报道，此外，山姆·洛克威尔凭借《三块广告牌》中的警察局“莽汉”迪克森一角获得最佳男配角；而最佳女配角由《我，花样女王》中的艾莉森·珍妮获得。
以下为第90届奥斯卡金像奖完整获奖名单：
★最佳影片：《水形物语》
★最佳导演： 吉尔莫·德尔·托罗《水形物语》
★最佳男主角： 加里·奥德曼《至暗时刻》
★最佳女主角：弗兰西斯·麦克多蒙德《三块广告牌》
★最佳男配角：山姆·洛克威尔《三块广告牌》
★最佳女配角：艾莉森·珍妮《我，花样女王》
★最佳原创剧本：《逃出绝命镇》
★最佳改编剧本： 《请以你的名字呼唤我》
★最佳外语片：《普通女人》
★最佳动画长片：《寻梦环游记》
★最佳纪录长片：《伊卡洛斯》
★最佳剪辑：《敦刻尔克》
★最佳摄影：罗杰·狄金斯《银翼杀手2049》
★最佳视觉效果：《银翼杀手2049》
★最佳混音：《敦刻尔克》
★最佳音效剪辑：《敦刻尔克》
★最佳艺术指导：《水形物语》
★最佳服装设计：《魅影缝匠》
★最佳化妆与发型设计：《至暗时刻》
★最佳配乐：《水形物语》
★最佳歌曲： "Remember Me"（《寻梦环游记》）
★最佳动画短片： 《亲爱的篮球》
★最佳真人短片：《沉默的孩子》
★最佳纪录短片：《天堂堵塞》
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost