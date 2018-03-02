英首相拒接受脱欧协议草案 警告勿借北爱问题肢解英国

英媒称，根据欧盟2月28日公布的一份脱欧协议草案，在英国脱欧后，欧盟可以在北爱尔兰保留大部分影响力，这引起伦敦和贝尔法斯特方面的不满，而欧盟警告要尽快达成协议。
据路透社2月28日报道，欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶称，关于避免在爱尔兰岛划定欧盟-英国“硬边界”的提议并不会松动北爱尔兰与英国其他地区的宪法联系，并强调他对英国可能提出的边界争端解决方案均持开放态度。
报道称，他还说，现在离英国在13个月后退出欧盟的“时间已经不多了”。他呼吁英国首相特雷莎·梅“加快”谈判速度，以便在今年秋天通过脱欧协议，这样英国议会才能在2019年3月份之前批准这项协议。
梅表示，任何一届英国政府都不会同意欧盟的建议，她将在谈判中努力捍卫英国的统一。她还再次排除了建立英国-欧盟关税同盟的可能性。梅对议会说：“欧盟委员会公布的法律文本草案如果得以实施，将在爱尔兰海建立海关和监管边界，这将破坏英国的共同市场并威胁到英国宪法规定的国家完整。”“任何一位英国首相都不可能同意这个方案。”
另据英国《泰晤士报》网站2月28日报道，欧盟强调北爱尔兰必须留在关税联盟内，对此特雷莎·梅将予以“坚定”回击，警告布鲁塞尔不要妄图利用脱欧割裂英国。
报道称，欧盟28日将发布一份新的脱欧协议草案，要求梅签署法律承诺，防止爱尔兰共和国与北爱尔兰之间出现“硬边界”，即便这意味着要在北爱尔兰与英国其他地方之间设置海关关卡。
报道称，梅被告知，如果不赞同这份草案文本，那么下个月的欧盟峰会可能无法达成过渡协议，有关未来关系的谈判也会因此停滞。
报道称，与唐宁街10号关系密切的人士说，这种要求是无法接受的，一定会遭到拒绝。政府一位级别较高的消息人士说：“我们完全保证执行去年12月的协议，但是欧盟一定要清楚，首相不会在任何威胁到英国宪法规定的国家完整或共同市场的东西上签字。”
报道称，2017年12月达成的协议使得脱欧从磋商“离婚”进入贸易问题谈判，其中一项条款规定，北爱尔兰与爱尔兰共和国要实现管理接轨，以免产生“硬边界”。梅在议会中的盟友、支持脱欧的北爱强硬派民主统一党勉强接受这一让步，但是2月28日的草案文本肯定会遭到民主统一党的反对。
梅本周通电话时已经向爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡抗议，认为这是企图破坏2017年12月的协议。
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