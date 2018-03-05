俄高调宣称新式高超音速导弹 美担心落后

据法新社3月3日报道称，在俄罗斯总统普京夸耀的俄罗斯新武器中有一种高超音速导弹，即俄罗斯研制的新一代巡航导弹。报道称，与俄罗斯等国计划相比，美国对该武器的研发已经落后了。
报道称，目前各国研发的高超音速导弹将能够以比音速快5至10倍的速度飞行，并将能避开反导系统。因为它们被设计成可进行机动，弹道难以预测，这将使得拦截它们变得更困难。
而美国国防部高级研究计划局指出，美国在研发这些新一代导弹方面投入不足，这种导弹将能从飞机、军舰或潜艇上发射，还可被装上核弹头。
该局局长斯蒂文·沃克对记者们称：“看看我们的竞争对手们正在做什么，他们为开发高超音速武器所建的设施的数量已经超过并正快速甩开我们。”
沃克明确指出，高级研究计划局正在开发几个项目，其中包括两个与美国空军合作的项目，旨在研发出高超音速发动机和原型武器。他希望在2020年进行首次高超音速导弹试验。
五角大楼导弹防御局作战部负责人加里·彭尼特强调指出，其他国家可能部署的这些新型导弹会令美国反导系统出现“极大”漏洞。他在五角大楼的一次简报会上称，“可躲过现有反导防御系统的新威胁对美国和盟友的安全构成了严峻挑战”。
报道称，五角大楼2019财年计划给导弹防御局拨款99亿美元，其中1.2亿用于高超音速武器防御，与2018财年的预算相比增加了60%。
报道指出，五角大楼对普京有关其“不可战胜的”新型导弹的讲话表现出了漠视态度。五角大楼发言人达娜·怀特对媒体称：“这些武器已经研发了很久。这样的讲话并不令我们感到意外，我们完全是有准备的。”
专门进行核不扩散研究的史汀生中心的共同创建人巴里·布莱克曼则有不同意见。他对法新社记者说：“我们没有有效的防御，因此我们并没有准备好应对这种武器的攻击。”
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