澳华裔女童失踪20年终开审 被告被控随机作案

据澳大利亚《星岛日报》报道，越南华裔女童易君仪（Quanne Diec）遭绑架谋杀案，将在下周于澳大利亚巴拉玛打（Parramatta）地方法院进行初级聆讯。控方称50岁的被告泰伦天奴（Vinzent Tarantino）是随机犯案，开车接近上学途中的受害人，并引诱她上车。
当地时间1998年7月27日，12岁的易君仪失踪，遗体至今未被寻回。易失踪时正步行到西悉尼Clyde火车站乘车前往史卓菲（Strathfield）上学，行至Granville火车站附近，遭被告引诱，坐上他驾驶的白色客货车。检控官声称被告是随机犯案。
位于Graville市Factory Road的澳大利亚邮政邮件分类中心的监控录像拍到，易于失踪当日早上约7时43分，路过大厦外面，一名男子尾随她身后，但在大厦另一端的监控录像没有拍到易的踪影。
下周，该案件将进行初级聆讯，过程长达5日，数名目击者将被传召出庭作证。
最初警方于18年前调查案件，但没发现有力线索，直至2016年11月20日，被告自行前往悉尼内城区沙梨山（Surry Hills）警署，提供有关易失踪的线索。法庭文件显示，警察随后拘捕被告，指称他“引诱及禁锢易君仪”，并落案起诉。
易生前与父母同住Granville市Seventh Avenue的房屋。被告被捕后协助警方在纽省南部卧龙岗（Wollongong）的树林搜寻易的遗体，但没有发现。
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