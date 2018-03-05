外媒评述：中国奉行防御性国防政策

外媒称，每年中国在全国人民代表大会举行前的新闻发布会上，都会公布国防预算。但今年的发言人只是强调中国的国防投入水平低于世界主要国家，而并未公布预算。
据日本广播协会网站3月4日报道，除了2013和2014年，近十几年来中国都是在全国人大会议开幕前的记者会上公布国防预算。但今年3月4日十三届全国人大一次会议发言人张业遂面对记者有关中国国防预算的提问时只是说，无论从国防预算占国内生产总值、国家财政支出的比重看，还是从人均数额看，中国的国防投入水平都低于世界主要国家。但他并没有公布国防预算。
对于中国国防预算的不断上涨，张业遂说，中国适度加大国防投入，其中相当一部分是为了弥补过去投入的不足，主要用于更新武器装备、改善军人的生活待遇和基层部队训练生活条件。他强调，中国的发展不会对任何国家构成威胁。
另据俄新社3月4日报道，十三届全国人大一次会议发言人张业遂3月4日表示，中国奉行防御性的国防政策，中国的发展不会对任何国家构成威胁。
张业遂说：“国防建设要与经济建设协调发展，与国家安全和发展利益相适应。根据国防需要和国民经济发展水平调整国防预算规模是各国的普遍做法。”他表示，中国适度加大国防投入，主要用于更新武器装备、改善军人的生活待遇。
他说：“中国始终坚持走和平发展道路，奉行防御性的国防政策，中国的发展不会对任何国家构成威胁。”
报道称，按照以往的惯例，全国人大会议发言人通常会透露关于国防预算增长幅度的大概数字。
2017年全国人大会议发言人傅莹在记者会上透露，2017年中国国防预算同比大约增长7%，占国内生产总值的比重约为1.3%。新华社之后援引财政部官员提供的数据报道称，2017年国防预算为1.044万亿元人民币。
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