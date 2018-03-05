印度推迟发射月球探测器 印网友: 总比发射失败好

据《印度时报》3日报道，印度原定于4月发射的第二个月球探测器“月船2号（Chandrayaan-2）”或于10月后发射。若届时系统没有就位，不排除进一步推迟发射的可能。
一位印度空间研究组织（ISRO）官员说，必须先进行多次试验，然后才能安排发射。“我们不想匆忙发射。”
据报道，“月船2号”包括一个寿命一年的轨道飞行器、一个登陆器，以及一个可以在月球表面行进14-15天的月球车。
印度原先计划在4月到9月期间择机发射，一般是4月发射。印度空间研究组织的高官之前就表达过4月发射的信心。然而3月2日，印度又以此次任务还没准备就绪，4月发射太仓促，还有很多事情要处理为由，推迟发射。
如果推迟到10月发射，那么刚好是印度第一次发射月球探测器“月船1号”10周年。2008年10月22日，印度发射了“月船1号”。
有印度网友支持推迟发射，网友Shail认为推迟发射总比发射失败好。网友Sarada表示，我们承受不起失败，承受不起我们在世界范围内建立起来的名声被毁于一旦。
不过，有些网友并不买账，翻起印度空间研究组织的“老账”。网友Vilas说，这已经变成了印度空间研究组织的习惯，年初他们经常说我们要发射12个火箭，然而到年底，他们只发射了五六个。
网友Deepikaaola吐槽，感觉办事拖拉的印度空间研究组织这次又会拖上个几年。
几年甚至几十年前，俄罗斯、美国和中国已经实现月球软着陆。为什么我们技不如人。
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