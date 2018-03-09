特工事件或令英抵制俄世界杯 俄斥西方媒体“反俄宣传”

外媒称，英国警方3月7日宣布，前俄罗斯双面特工谢尔盖·斯克里帕尔及其女儿是使用“神经毒剂”的“谋杀阴谋”的受害者。
据法新社3月7日报道，英国警方反恐部门负责人马克·罗利作此宣布时未透露该神经毒剂的具体类型，罗利表示：“我们现在开始要做的是确定是谁在背后以及他们为何要犯下如此罪行。”
罗利还指出，两名受害者7日依然处于“危重状态”。此外，事件发生时首先抵达现场的警察中也有一人因“身体出现严重状况”而入院治疗。
报道称，神经毒剂是破坏人体神经系统的化学物质，其中最知名的有沙林、塔崩、VX神经毒剂等。警方负责人在陈述这种化学物质的危险性的同时也表示，其“对民众的风险较小”。
作为高度重视罗利口中的这起“重大事件”的信号，英国政府7日召开紧急会议，大量动员人力物力展开调查。伦敦警察局表示：“我们派出数百名专家、分析人员、情报人员24小时紧盯此案。相关调查人员正在检查数百小时的监控视频。”
报道称，在外交层面，斯克里帕尔事件继续引发伦敦和莫斯科之间的隔空交战。作为警告，英国首相特雷莎·梅指出，政府可能会考虑抵制将在俄罗斯举办的下届世界杯足球赛。她宣称，将视调查所发现的情况而定，“政府有可能会考虑派遣大臣和其他负责人参加俄罗斯世界杯是否合适”。
另据德新社3月7日报道，英国一名反对派议员敦促内政大臣安伯·拉德调查14起俄罗斯流亡者在英国死亡的案件。
负责议会一个主管内政事务的委员会的工党议员伊薇特·库珀说：“你会发现，有关14起案件中许多证据的报道让人们对这些案件的裁决产生了严重怀疑，它们要么被判成自杀案件，要么被视为由于自然原因或意外事故导致的死亡案。”
她在给拉德的信中写道：“这些证据让人们对警方的调查力度产生了怀疑。”
此外据塔斯社3月7日报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃7日在记者会上说，莫斯科并未收到英方任何有关调查俄军总参谋部情报总局前上校斯克里帕尔中毒一事的请求。
扎哈罗娃说：“目前我们没有收到任何来自英国官方渠道、建议俄方参与共同调查的请求。”
在回答斯克里帕尔是否被取消俄国籍的问题时，扎哈罗娃称，俄外交部不掌握相关情况。她说：“我们了解到的信息是，他没有在俄驻伦敦大使馆进行领事认证档案登记，我目前不掌握这方面的其他信息。”
扎哈罗娃表示，斯克里帕尔中毒一事被西方媒体用于“反俄宣传”，这些媒体“在搞清真相之前，就开始广泛散布老一套的恶意猜测”，旨在破坏俄与西方国家的关系。
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