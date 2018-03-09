普京调侃没想“策反”美第一夫人 两人曾在G20峰会上见面

俄媒称，俄罗斯总统普京在一部纪录片中表示，熊、老虎和产妇津贴，这就是他在二十国集团汉堡峰会上与美国第一夫人短暂交谈的内容。而且，他当然没有试图“招募”她。
据“今日俄罗斯”电视台网站3月7日报道，2017年两人曾在二十国集团峰会上短暂见面，而普京的笑话引得特朗普夫人大笑的照片在美国媒体上掀起轩然大波。普京在一部新拍的纪录片中接受采访时表示，峰会晚宴期间，他向梅拉尼娅·特朗普和意大利总理保罗·真蒂洛尼的夫人埃玛努埃拉·毛罗讲述了俄罗斯产妇津贴的相关情况。
普京说：“她们对此非常感兴趣，她们很惊讶我们的产妇津贴这么高。”
采访者弗拉基米尔·索洛维约夫问他：“你试图招募她们了吗？”显然，索洛维约夫受到了之前采访内容的鼓舞——普京讲述了他在德国当克格勃招募者的经历。
苏联时期曾经干过情报特工的俄总统笑着回答：“不，我不干这个很久了。虽然我以前喜欢干这个。很多年里，那都是我的工作。”
报道称，普京说他还跟两位夫人介绍了俄罗斯美丽的自然风光以及堪察加棕熊和西伯利亚虎，还谈到了钓鱼的乐趣。
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