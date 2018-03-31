苹果推出新品同谷歌争夺教育市场

法媒称，苹果公司27日推出了一批新应用程序以及一款打折后的iPad平板电脑，这些都是面向教育市场的，因为它试图重获在全球教育科技市场领先谷歌公司的地位。
据法新社芝加哥3月27日报道，在芝加哥举行的一场活动上，总部设在加利福尼亚州的苹果公司展示了一项新的免费课程，名为“每人都能创造”。它使得教师能够将绘画、音乐、电影摄制或摄影融入其课程中。
苹果公司还宣布了一款新应用程序“课堂作业”，帮助老师创建作业，并检查学生的进展。
报道称，同时，苹果公司还推出了一款更新版的iPad，屏幕约为9.7英寸，该款平板电脑面向学校的售价为299美元，面向消费市场的售价为329美元。
更新版的iPad可以支持“苹果铅笔”，其售价为99美元，可以用于素描和手写笔记。
苹果公司负责营销的高级副总裁菲利普·席勒说：“创造性会激发学生更深程度的参与，能帮助教师在课堂上把这种创造力引导出来。我们对此感到很兴奋。”
他说，有了这些新产品，“我们相信，我们能以只有苹果才能实现的方式进一步增进学生学习，发挥创造力”。
报道称，苹果公司曾经一度是课堂上的引领者，但近些年来，它落后于谷歌。未来资源咨询公司数据显示，谷歌如今占到输往美国校园的新款移动个人计算机数量的约60%，而苹果仅占12.3%。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost