当地时间28日，缅甸举行总统选举，全体联邦议员按各自意愿从3名副总统中投票选出总统。据《缅甸时报》报道，温敏最终赢得选举胜利，当选新任总统。
报道指出，参加此次总统选举的3位候选人，除了温敏，其余两人分别是敏瑞、亨利班提育，共有636名议员参与投票，另有20名议员缺席投票，缅甸国务资政兼外长昂山素季也出席了当天的选举活动。
此前，吴廷觉于21日宣布辞去总统职务，他在脸书上表示自己“想休息”，第一副总统吴敏瑞随即行使代总统职责。同一天，人民院议长吴温敏辞职。人民院23日选举吴温敏为副总统并推举他至联邦议会参加总统选举。
2016年3月15日，缅甸联邦上院民族院和下院人民院共664名议员根据宪法相关条款进行了总统选举投票，结果吴廷觉在总共652张有效票中赢得360票，当选总统。军方议员团推举的吴敏瑞得票居次，当选第一副总统，民族院（上院）议员团推举的亨利班提育当选第二副总统。
据缅甸2008年新宪法，总统空缺得在吴廷觉辞职后7天内由新人继任，总统由联邦议会选举产生。联邦议会3个议员团分别推举一名副总统参加总统选举。3人中得票最高者当选总统，其余两人按得票数高低依次为第一副总统和第二副总统。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost