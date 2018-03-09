中方回应特朗普对进口钢铝征税：将采取有力措施维护权益

英媒称，针对美决定对进口钢铁和铝产品采取限制措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，美方措施是以国家安全为名，行贸易保护之实；中方将在评估美方措施给中方造成损失的基础上，采取有力措施，坚决维护自身的正当权益。
据路透社北京3月9日报道，中国商务部网站9日刊登新闻稿援引王贺军的话称，美国进口的钢铁和铝产品绝大部分属于民用产品，谈不到损害美国国家安全。美国滥用“国家安全例外”条款，是对以世贸组织为代表的多边贸易体系的肆意破坏，必将对正常的国际贸易秩序造成严重冲击，中方坚决反对。
另据路透社上海3月9日报道，在美国总统特朗普宣布对所有进口的钢铁和铝产品全面征税，钢铁产品的税率高达25%后，中国钢铁工业协会9日刊登声明称，中钢协对此坚决反对，并呼吁中国政府对美国相关产品采取坚决应对措施。
据该份声明，中钢协呼吁中国政府对来自美国进口的不锈钢钢材、镀锌板材、无缝管，以及煤炭、农产品和电子消费品等采取坚决的应对措施。中钢协号召全行业行动起来，坚决应对美方的挑战，坚定不移地在结构调整、转型升级中实现中国钢铁工业既大又强。
声明指出：“这是美国以保护国内钢铁产业为由推行贸易保护主义，破坏WTO规则，扰乱国际贸易秩序，…特朗普的行为是对全球钢铁界的挑战，必将遭到更大范围的反对。”
该声明称，美国这种行为对全球钢铁产业是伤害，也严重损害钢铁产品消费者尤其是美国消费者的利益，是损人害己的行为。
报道称，钢铁贸易近些年来已成为中美贸易摩擦的重灾区。在美国对钢铁232调查前已对十几类产品采取了几十项反倾销、反补贴措施，涵盖几乎所有大类钢铁产品，且税率幅度之高近乎禁止性关税。
报道称，美国总统特朗普8日宣布对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税，但豁免了墨西哥和加拿大，未如先前他所承诺的那样对所有国家课税。
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