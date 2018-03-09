逼迫东南亚选边站？外媒称美航母访问越南意在制衡中国

据美国《华尔街日报》网站3月2日发表的题为《在中国的阴影下，越南与宿敌美国手挽手》的文章称，一艘美国航母对越南的访问，标志着美-越关系达到数十年来的最高点。
报道称，当“卡尔·文森”号航母抵达时，越南将迎来20世纪70年代以来最大规模的美国军事存在，这也是美国航母在越南战争后首次到访。
此次访问是美国总统特朗普与越南国家主席陈大光去年11月份会晤后安排的。
报道称，近期菲律宾总统杜特尔特搁置争议对中国友善相待的行为“破坏了”与美国的同盟关系。
报道称，越南沿南中国海有2000英里的海岸线。该国谋求改善与美国的关系。美国在2016年底取消了长达数十年的对越武器禁运，2017年向越南赠送了一艘海岸巡逻艇，后者共向美国索要18艘。此类美国向越南示好的姿态还包括，美国划拨资金消除战争期间投放的毒剂，越南则欢迎美国军舰进驻一处美军在越战期间使用过、如今已经翻修完毕的海军基地。
两国政府的数据显示，美越经济关系在近年来蓬勃发展，双边贸易额在5年间翻了一番，在2017年超过500亿美元。特朗普去年11月份到访时，两国公布了价值120亿美元的商务协议。
美媒评论称，越南和美国并非一对理所当然的搭配。越南执政党的意识形态与美国信奉的资本主义存在冲突。今年2月份，美国国务院还批评了越南监禁2名政治活动分子的做法。
美媒援引澳大利亚国防学院荣誉教授卡莱尔·塞耶的话说，越南试图利用地区论坛（比如东南亚领导人一年2次的会晤）向中国施压，但以失败告终，这也是该国努力与美国改善关系的原因之一。
越南外交部没有对此发表评论。曾任越南政府国防事务顾问的陈功轴说，“卡尔·文森”号航母到访是越南与所有国家（尤其是大国）改善关系的广泛政策的内容之一。
美媒认为，与此同时，随着中国扩展与柬埔寨、缅甸和菲律宾等国的经济关系，美国在东南亚的关系面临考验。
美媒称，特朗普政府的“美国优先”政策也动摇了美国在亚洲的一些关系。甫一上任，特朗普就宣布美国退出一项太平洋地区贸易协议，而按照该协议，越南是最主要的受益者之一。
在去年12月份公布的一份政策文件中，美国政府勾勒的新国家安全战略把世界描述成一个对抗加剧的所在，存在具有潜在危险性的竞争，尤其是来自中国的竞争。
这种立场使不愿选边站队的美国的亚洲伙伴感到越发惊恐不安。澳大利亚战略政策研究所的高级分析家黄黎庶说：“我认为，大国对抗的意味在东南亚比任何地区都更明显。”
报道称，在过去的两周里，“卡尔·文森”号航母驶过南中国海，在马尼拉停靠，同时欢迎媒体和官员登舰，以凸显美国的承诺。官员们说，这艘航母上有大约4500名官兵，护航舰艇上有1500名官兵。该航母战斗群的指挥官约翰·富勒少将说，海军致力于通过港口访问和联合演习发挥关系构建者的作用。
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