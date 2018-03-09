为扩大预算找理由 美陆军少将渲染中俄侵蚀美军优势

美国《国家利益》双月刊网站2月19日刊登文章《美国陆军能做好与俄罗斯和中国开战的准备吗？》称，美国陆军将在2019财政年度预算提案中获得更多资金。陆军必须解决的问题是，如何在应对当下挑战的同时对俄罗斯和中国产生威慑。
陆军预算处处长保罗·张伯伦少将对记者说：“我们在太平洋地区和欧洲的区域竞争对手10余年来一直在研究我们的优势和弱点。它们的现代化努力正在慢慢侵蚀我们的优势。本预算提案通过提供必要的财力解决了这一问题。”
张伯伦总结了陆军所面临的基本问题。“如果有必要，陆军必须能够在多领域的战场上获胜。这一需要常规军力、网络战、电子战和太空战实力的融合，提高在对抗环境中针对拥有先进武器的敌人的优势。”
2019财年的预算有助于陆军实现目标。张伯伦说：“通过这次预算提案，陆军继续努力提高作战实力、耐力，加强战备，以应对当前和未来的威胁。陆军将为作战司令部提供世界上最训练有素的和做好战斗准备的军事力量。”
陆军预算的关键特色之一就是反恐战争。张伯伦说：“这项预提案为全球范围的正在进行的反恐和平息叛乱作战提供拨款。预算还支持为反恐和平息叛乱所必需的训练，从而确保15年来所掌握的作战能力得到维持。”
但是，这项预算也为高端的作战实力提供拨款。张伯伦说：“这项预算中用于增强整体实力的资金将使部队的战备水平得到提高，并军队获得必要的实力，从而在增强陆军的战备状态和大规模常规战争方面取得长足进步。这项预算提案还特别注重军队的现代化建设，以增强陆军的敏捷性和杀伤力，有助于更为及时、高效和有成本意识地实现关键平台与基础设施现代化。”
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