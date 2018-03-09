百年松下谋求创新 开拓生活服务和车载电池领域

日媒称，7日，松下电器公司迎来了创业一百周年的纪念日。来自海外军团的激烈竞争迫使日本国内企业纷纷缩小家电部门业务，在这样的背景下，松下一方面将坚守“综合家电制造商”的标杆，另一方面也寻求在作为增长核心的电动汽车电池等“非家电”领域取得突破。
据日本《读卖新闻》3月8日报道，10日，松下电器将在东京都二子玉川开设新的家电展示区。在茑屋家电的卖场内，开辟模拟家庭实景的空间，安装电磁加热的地炉取暖设备和可切换横屏和竖屏的电视等。此举旨在展示该公司的得意产品，打造高品质的生活体验馆。
松下电器社长津贺一宏5日在开业前的记者会上表示：“我们不会止步于单纯提供家电产品，还将挑战包括服务在内的新生活建议。”
松下电器的前身是松下幸之助在1918年创建的松下电气器具制作所。从生产布线设备、电灯等产品起家，战后又将业务拓展至洗衣机和电视。
截至2017年3月底，公司员工数量达到25万人左右，松下也成长为足以代表日本的企业。
具有分水岭意义的变化出现在本世纪初的平板电视竞争中。松下在与等离子电视相关的工厂投入超过5000亿日元（约合47亿美元）的资金，却在与液晶电视的竞争中败下阵来，陷入巨额赤字之中。
该公司并未降下被视为“家电DNA”的综合家电业务大旗。在国内，松下仍在从数字家电到冰箱等白色家电领域倾注精力。松下甚至还在美容家电等行业推出众多新产品，从中寻找出路。
预计到2017财年结束时，松下的销售额将达到7.95万亿日元，虽然没能达到2006财年9.71万亿日元的历史最高纪录，但还是在逐步回升。
在家电业务以外，松下也在开拓新的增长领域，被寄予厚望的是面向电动汽车的车载电池。除了与美国特斯拉公司共同出资在美建设电池工厂外，还与丰田在车载电池的研发上展开合作。
但松下所重视的车载电池行业也面临着来自LG化学、三星SDI等韩国企业以及中国企业的激烈竞争。
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