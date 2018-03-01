他自称“中本聪” 现涉嫌侵占他人巨额比特币

美媒称，克雷格·赖特2016年声称自己以“中本聪”为化名发明了比特币。他的同事、2013年去世的戴夫·克莱曼也是一位虚拟货币拥护者。现在，克莱曼的兄弟指控赖特密谋使用伪造合同和签名谋取克莱曼挖掘的比特币。
据彭博新闻社网站2月27日报道，美国佛罗里达州西棕榈滩联邦法院2月14日的诉讼文件显示，克莱曼的家人声称他们对克莱曼生前挖掘的逾100万个比特币及开发的区块链技术拥有权利。
报道称，克莱曼家人的律师在诉讼文件中表示：“克雷格伪造了一系列合同，意图将戴夫的资产转移给克雷格和/或克雷格拥有的公司。克雷格给这些合同填上较早的日期，并伪造了戴夫的签名。”
据报道，赖特是澳大利亚人，目前居住在伦敦，目前无法联系上他获得其对本案的评论。诉讼文件还称这位创业者违背对克莱曼的合伙人义务，采取不正当手段把克莱曼的财富据为己有。备审案件目录中没有列出赖特的辩护律师。
法庭文件显示，赖特与克莱曼2011年成立了一家总部设在佛罗里达州的公司，名为赖特-克莱曼信息防务研究公司，以网络安全为主要业务。克莱曼的家人诉称，这两人早前曾合作开发比特币，并进行了大量挖掘活动。
诉讼文件称，克莱曼去世时，两人共拥有约110万个比特币，存在设在新加坡、塞舌尔群岛和英国的信托中。
报道称，赖特2016年在博客上和采访中称，他是化名“中本聪”、开发出最初的比特币软件团队中的主要人物。这种说法遭到质疑后，赖特称决定不再提供进一步证据证明自己是比特币的发明人。
在诉讼文件中，克莱曼的兄弟提供了自己和赖特互发的电子邮件，赖特在其中暗示，他可能持有30万个属于克莱曼的比特币。
克莱曼的兄弟写道：“（克莱曼）提到你在信托中存有100万个比特币，你说过其中30万归他，我想剩下的70万就是你的，是这样吗？”
赖特回复道：“差不多，还得减去公司需要用的。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost