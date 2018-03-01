印度将购买俄四艘护卫舰：总价逾30亿美元

英国《简氏防务周刊》网站2月27日发表题为《印度将斥资30亿美元购买四艘经过升级的“克里瓦克”Ⅲ型护卫舰》的报道称，印度国防部已经完成与俄罗斯的价格谈判，将斥资2000亿卢比（约合30.8亿美元）为印度海军购买四艘经过升级的“克里瓦克”Ⅲ型导弹护卫舰。
官方消息人士向记者透露，前两艘护卫舰将由位于波罗的海加里宁格勒的俄罗斯扬塔尔造船厂建造，其余两艘由位于印度西南沿海的果阿造船厂在一项技术转让协议下建造。
业内消息人士称，每艘护卫舰的约定价格为500亿卢比左右，印度内阁安全委员会预计将在未来几个月内对这笔交易进行最终财务审批。这些护卫舰将在合约签署后四年内开始交付。
印度计划购买的这四艘护卫舰，预计将作为2002年至2013年间入役印度海军的六艘俄制塔尔瓦级护卫舰的补充。
俄罗斯据信还同意让两艘由扬塔尔造船厂建造的护卫舰“印度化”，为其安装印度自主研发的系统。这些系统将包括由印俄联合研发的“布拉莫斯”巡航导弹。
此外，印度国防部还与乌克兰签署了为这些护卫舰供应曙光机械设计联合体燃气轮机的协议。
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