日媒称“森友丑闻”持续发酵 打乱安倍长期执政设想

日媒称，日本经济新闻社的舆论调查显示，日本财务省改写学校法人“森友学园”相关审批文件的问题导致安倍内阁支持率暴跌。支持率降至42％，比2月下旬下跌14个百分点，创出安倍第2次上台执政后的最大单月跌幅。无党派阶层不再支持安倍内阁的趋势突出。由于舆论对安倍的信赖度下降，“远离安倍”状况不断加剧，安倍希望在9月自民党总裁选举中取得压倒性胜利的剧本将随之动摇。
据《日本经济新闻》网站3月27日报道，作为内阁支持率短期内暴跌的例子，有2002年日本时任首相小泉纯一郎撤换外相田中真纪子等。虽然调查方法不同，难以进行单纯比较，但撤换田中真纪子后的2002年2月，小泉纯一郎内阁的支持率比2001年11月下跌23个百分点。2008年11月，麻生太郎内阁的支持率因首相的不当发言等影响，比2008年10月下跌17个百分点。
报道称，此次也属于历史性的跌幅，“森友冲击”的力量巨大。
报道分析称，原因并非政策所导致，而是外界对安倍的不信任感。《日本经济新闻》以多选形式询问不支持安倍内阁的理由，最多的人认为安倍“人品难以信赖”，占46％。“不廉洁”也达到24％，在安倍第二次上台执政以后创出最高水平。
无党派阶层的内阁支持率仅为18％，比2月下降14个百分点。在“森友问题”开始被追究的2017年例行国会时，无党派阶层的内阁支持率也曾下跌。在东京都议会选举后的2017年7月曾一度降至17％。2月恢复至32％，但由于“森友问题”再次发酵，在一个月内暴跌至2017年7月的水平。
自民党内有声音表示，“‘森友问题’无疑将持续发酵，看不到解决的前景”。另一位自民党高层也表示担忧称，“如果现在不妥善处理，甚至将对自民党的支持率造成影响”。目前自民党的支持率为40％，与2月持平，但如果党的支持率也开始下降，有可能对2019年的统一地方选举和参议院选举产生影响。
此外，《日本经济新闻》还调查了9月自民党总裁选举中谁更适合当选。选择安倍的人仅占24％，在1月下旬时这一数字还是35％，下降了11个百分点。上次仅为17％的自民党前干事长石破茂则提高至25％。1个百分点属于统计误差范围内，可见石破茂和安倍不相上下。自民党第一副干事长小泉进次郎也达到22％。自民党政调会长岸田文雄为6％。
报道称，在自民党支持阶层中，认为安倍更适合当选下届自民党总裁的占47％，石破茂为18％，两人依然存在差距。不过，在1月时安倍曾占60％，自民党支持阶层之中对安倍的支持也在减少。石破茂25日接受日本经济新闻社采访时表示，“如果有国民的期待，将认真对待，必须探索现在应该做些什么”，对参选自民党总裁显示出积极想法。
3月27日，日本参众两院的预算委员会预定进行国税厅前长官佐川宣寿的证人传讯。执政党希望以传讯为契机，尽早为“森友问题”画上句号。自民党高层表示，“如果在国会认真致力于弄清真相，支持率将回升”。公明党高层强调称，“执政党必须向国民显示出谦虚的姿态”。
报道认为，一方面，在野党的势头将增强。立宪民主党干事长福山哲郎在接受采访时表示，“随着真相的查明，（自民党的）支持率下降将加速”。希望之党代表玉木雄一郎表示，“很多国民都认为，这是政权和首相本人的责任。风向已经改变”。“森友问题”的走向对内阁支持率产生影响的局面或将维持下去。
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