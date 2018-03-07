议员要对塑胶袋征税，新加坡部长回应你想不到……

新加坡讯，新加坡一名国会议员向政府发问，新加坡是否会对塑胶袋征税，以减少塑胶袋的过度使用。
新加坡人最爱用塑胶袋，导致每年产生82万吨的塑胶废物。过去几年，一周有舆论呼吁要限制使用塑胶袋，代之于所谓亲环境的物品。
但这名国会议员的提问却引来新加坡部长的拒绝。
新加坡环境与水源部高级政务部长许连碹回答议员提问时说，新加坡没有计划对塑胶袋征税。
看到这里，相信很多新加坡人会松一口气，因为新加坡人出超市，有人不拿塑胶袋的吗？
许连碹说，对一次性塑胶袋收费或加以禁止，代之于其他一次性袋子，不像是会带来改善环境的效果。
每一种一次性袋子，无论是无论是生物可降解袋还是纸袋，都影响环境，无论是通过碳排放，重度用水还是大量土地清理，许连碹说。
她引述新加坡国家环境局主办的一项研究，作上述表示。
有关研究对各种一次性袋子对环境的影响进行分析，一项主要的发现是，一年内经常使用可重复使用的袋子，可能取代125个单次使用的塑胶袋和52次使用的纸袋。
研究也发现，五年内经常使用一个可重复使用的盒子，可以代替2650个单次使用的盘子。
研究发现，虽然新加坡提供生物降解袋取代塑胶袋的零售商声称这是绿色替代物，但实际上，两种袋子的需要耗费的资源是一样的。两种材料焚烧后，对环境的影响也是一样的。
许连碹说，这项研究的结论是，消费者可以使用可重复使用的袋子或食物容器来取代一次性袋子，来减少对环境的影响。
许连碹表示，政府将与利益相关者交涉，以减少过度使用塑料袋和一次性餐具。国家环境局已经采取行动，禁止新小贩中心给在场食用的客人提供一次性餐具。
去年，新加坡住家垃圾中，有167万吨是包装废弃物，其中15%是塑料制或纸制的一次性用品，比如纸盘、外带食物的容器等。
国家环境局的这项调查自2016年9月开始分两个阶段进行。去年中，当局完成了有关塑料袋的资料收集，而有关食物包装的资料收集，则在去年底完成。
调查显示，外带食物所使用的塑料袋，对环境造成最大影响。比如，制造塑料袋时有原油加工过程，这个过程会排放温室气体，最终导致气候变化。
“可降解的袋子”据称是比较环保的选择。这些袋子也是用塑料制成，不过其中有添加物，帮助加速其降解的过程。不过，新加坡的垃圾并非留在垃圾场里降解，而是焚烧处理，因此，使用可降解袋子并不会对环境更好。实际上，制作这类袋子的原料，与制作普通袋子的原料一样多，而且，当再回收普通塑料袋时，这类“较环保的袋子”可能干扰再回收的过程。
另外，纸制的袋子也需要使用大量资源，比如水和木材来制造。另外，纸制的袋子也不防水，不像普通塑料袋，还能被当成垃圾袋来使用。
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