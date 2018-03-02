泰政客：泰国正在考虑是否加入TPP协定

据美国彭博新闻社2月28日报道，泰国正在考虑是否加入由11国组成的跨太平洋伙伴关系协定。这个协定最初包括美国，但后来特朗普上任之后就宣布退出该协定。
在美国正式退出该协定之后，今年1月包括新加坡、文莱、马来西亚、越南、澳大利亚、墨西哥、加拿大、秘鲁、智利、日本和新西兰在内的11国家共同就这一协定进行了协商。这11个国家的国内生产总值（GDP）占全球国内生产总值的13%。它们预计将在3月份于智利签订协定。
泰国国民议会议员颂猜•萨万卡伦日前在接受采访时表示，“这是政府内部现在正在讨论的热点问题之一。政府想要签署，但有些人反对。一开始，泰国政府的确有想签署该协定的意向，但当美国退出后，我们也不得不暂缓并重新考虑。”
“泰国应该加入这一协定，”位于新加坡的咨询公司“亚洲贸易中心”的执行董事德博拉•埃尔姆斯在一封电子邮件中表示，“等下周签署工作共称后该协定向前推动之后，许多国家都有可能重新考虑是否加入这一协定。”埃尔姆斯还表示，跨太平洋伙伴关系协定为成员国提供了诸如零关税、更好的服务、投资和知识产权保护等利益，也会让产品在成员国之间更容易地流动。
泰国军政府的副发言人维拉雄（Werachon Sukhondhapatipak）表示，泰国正在考虑是否要加入这一贸易协定。“泰国没有排除会加入该协定的想法，我们正在研究签订这一协定对泰国私营领域的影响。”他说。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost