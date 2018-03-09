400亿美元大单花落谁家？日新战机项目寄望美英支持

据路透社3月8日报道称，多名消息人士表示，日本正在为一款新型先进喷气式战斗机征求设计方案，并希望与美国和英国政府合作，帮助启动项目开发。这款战斗机将基于现有的西方飞机设计，估计项目研发成本将达400亿美元。
据了解内情的消息人士透露，日本在本月向相关防务企业发出了第三版信息征询函，寻求这款代号为F-3的新型战斗机的设计方案。与前两份征询函不同，这份征询函只发给了美国和欧洲的防务企业，并且向伦敦和华盛顿发送了一份额外的、更为详细的文件。
其中一名消息人士说：“日本希望具体设计方案基于现有飞机设计。”他补充说，前两份信息征询函都没有收获任何详细方案。
日本可能使用的现成设计包括洛克希德-马丁公司的F-35“闪电”II型隐形战斗机，波音公司的F/A-18E/F“超级大黄蜂”战斗机，或者欧洲生产的“台风”战斗机。
日本上一款国产喷气式战斗机F-2在2000年入役，由三菱重工业公司和洛克希德-马丁公司联合生产，飞机设计基于美国的F-16多用途战斗机。作为日本主要的战斗机生产商，三菱重工曾在二战时期生产A6M“零”式战斗机，这次也将在F-3项目中承担日方的工作。
日本防卫省的一名官员说：“我们正在考虑的选项包括国内研发、联合开发以及改进现有飞机性能，但我们尚未作出任何决定。”
日本基于现役外国飞机设计制造下一代战斗机能够节约资金，但要以损失隐形能力等一些先进性能为代价。“台风”战斗机和“超级大黄蜂”战斗机都没有躲避雷达探测的隐形设计。
日本正购买能躲避雷达探测的F-35隐形战斗机升级防空能力，应对军事实力不断增强的中国。日本还希望在2030年左右引进另一款空中优势战斗机，帮助减少其空域遭侵犯的情况。
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