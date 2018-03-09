法国一家庭因无法支付300欧元水费 被断水12年

据法国媒体“francetvinfo”3月8日报道，法国南部城市佩皮尼昂一个家庭因为无法支付300欧元（约合人民币2343.3元）的水费，连续12年生活在“无水”的境况中。近日，法庭要求相关的自来水公司向这个家庭恢复供水。
据报道，故事起源于2005年。当时，上述单亲妈妈丹尼尔（Danielle）独自抚养十几岁的儿子，没有办法结清300欧元的水费账单。自来水公司索尔（Saur）于是决定，完全切断这个家庭的用水。丹尼尔只得接受，以便“有尊严地生活”。
2013年，索尔公司认为此事非法，并以“偷水”的名义起诉丹尼尔。当时，禁止断水的法律刚刚实施，但是索尔公司依然维持断水的决定。包括“法国自由”（France Libertés）在内的法国两个社团曾试图进行调解，但遭到这家公司拒绝，理由是其行为符合法律，并且强调“契约精神”。2015年，索尔公司再次提出上诉，但遭驳回。
2018年1月15日，南泰尔上诉法庭最终做出判决，要求索尔公司恢复为丹尼尔供水。
丹尼尔解释说，日常生活中，断水是十分苦恼的事情，甚至已经影响到了原本的形象。自己会感觉低人一等。她每天思考的只有一件事情，就是找水。最糟糕的是卫生间，她根本不敢邀请客人去家里。
“法国自由”的经理普瓦拉纳（Emmanuel Poilane）指出，断水12年，简直如同让一个家庭生活在地狱之中。
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