为躲导弹致空难？“阿富汗降落法”或致俄运输机失事

据俄罗斯报纸网3月7日报道称，安-26军用运输机日前在叙利亚赫迈米姆空军基地降落时失事可能是由人为因素导致：飞行员采取了旨在躲避便携式防空导弹袭击的“阿富汗式降落”。
军用航空运输领域的一位专家指出，这种降落方式出现在苏联1979年至1989年在阿富汗采取军事行动期间。当时，阿富汗游击队接收了一批美国制造的FIM-92“毒刺”便携式防空导弹。多架苏联战机和运输机在即将着陆时，也就是处于下滑航迹的过程中被这种导弹击毁。
鉴于“毒刺”的最大射程是3.5公里，苏军想出的应对方案是飞行员操控飞机在高于“毒刺”最大射程的高度接近机场，到几乎位于机场正上方时减速、打开起落架和襟翼，然后以相当大的垂直速度降落。这种方式被称为“阿富汗式降落”。
这种降落方式对飞行员的要求很高。首先必须及时让飞机脱离该操作，恢复正常的下滑航迹以准备着陆。过程中可能面临各种状况，例如距跑道已经很近，但飞机位置的高度仍过高。距跑道1公里时，飞行高度应为80米，最多不超过100米。如果高于这个数字，飞行员就不得不侧滑着陆。
目前掌握的信息显示，失事的安-26恰恰是在赫迈米姆侧滑着陆。这名专家说：“侧滑着陆的风险很大，稍有不慎，就会撞向地面。”安-26的悲剧或许正源于此。
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