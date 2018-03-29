白宫新安全班子“鹰气十足” 美对手和盟友“均表担心”

美国有线电视新闻网网站3月25日刊登题为《美国在全球的盟友和对手都在紧张观望》的文章称，美国国家安全班子和白宫人员的变化不是在真空中发生的，世界正在对新国务卿、新中情局局长以及新国家安全顾问作出反应。这三个人都颇有声望——他们并非新来乍到——而其他国家可能正在为一系列预期的政策变化做准备。
文章称，鉴于新任国家安全顾问约翰·博尔顿的职业履历，美国的盟友和敌人会预料到美国将加强军事力量，伊朗核协议可能会被撕毁，外交或者与国际机构合作的意愿将减少。博尔顿高调而强硬的观点，加上他在加入政府前就时常声称情报已被政治化，都会带来一些重要的国际反应。
文章一一列举出美国的对手或盟友对白宫新国家安全班子的可能态度，结论是“均表担心”。
俄罗斯：俄罗斯总统普京及其团队很可能正在分析博尔顿上任后是否会对俄罗斯实行强硬路线。
中东：他的任命在以色列赢得了一些赞扬。美国的盟友沙特可能会很高兴博尔顿曾说过我们需要摆脱伊朗核协议和伊朗政权。不出所料，伊朗人称他为“恐怖分子的支持者”。
欧洲：与美国签署伊朗核协议的欧洲伙伴可能担心，鉴于博尔顿过去曾对该协议进行批评，他可能会主张撕毁协议。欧洲人还记得博尔顿在布什政府任职时的表现以及他对伊拉克战争的支持。这可能导致他们怀疑美国政府是会致力于建立联盟，还是会选择单干的战略。
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