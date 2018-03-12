特朗普为欧盟豁免钢铝关税开条件 美方尚未具体表态

外媒称，美国总统特朗普10日再次要求欧盟暂停对美国商品设置贸易壁垒，以便这些盟友获得豁免新钢铝关税的待遇。
据法新社华盛顿3月11日报道，特朗普是在欧盟谈判代表和美国贸易代表罗伯特·莱特希泽在布鲁塞尔进行艰难对话后作出上述表态的。此次对话旨在消解贸易纠纷。许多人担心这场纠纷可能演变为一场全面的贸易战。
欧盟高级贸易官员说，美方没有就欧洲和日本如何获得豁免新钢铝关税待遇一事表明态度，谈判将在下周继续。
特朗普说：“那些美好的欧盟国家在贸易上以很糟糕的方式对待美国，它们还在抱怨钢铝关税。如果它们放弃对美国产品设置可怕的壁垒和关税，那么我们也会放弃我们的。贸易逆差很大。否则我们将对汽车产品征税。要公平！”
欧盟在对话后发布的一份声明中说：“作为美国长期的安全伙伴，（欧盟和日本）向莱特希泽代表强调，希望欧盟和日本对美出口产品能免于缴纳更高关税。”
在与莱特希泽谈判后，欧盟贸易委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦通过推特发文表示：“美方尚未就具体的豁免程序表明态度，因此谈判将在下周继续。”
据德国《明镜》周刊网站3月10日报道，美国和欧盟仍未就美国总统特朗普对钢和铝征收的惩罚性关税的额外豁免事宜达成一致。欧盟贸易委员马尔姆斯特伦在布鲁塞尔与美国贸易代表莱特希泽会面后表示，迄今为止的会谈并未就美国征收惩罚性关税的具体细节立即进行明确澄清。对此莱特希泽未发表评论。
报道称，8日，特朗普总统签署法令，对进口钢和铝分别征收25%和10%的关税。美国的盟国以及其他国家的领导人对美国实施贸易保护主义措施感到沮丧，并且警告这会导致贸易战爆发。
马尔姆斯特伦在推特上写道：“作为美国的一个密切的安全和贸易伙伴，欧盟必须被排除在公布的措施之外。”
马尔姆斯特伦称，目前还不清楚美国如何确定哪些特定国家可以被排除在惩罚性关税以外的机制。美国已经宣布，将为墨西哥和加拿大制定更有利的惩罚性关税特别规定。
日前特朗普在与澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔通电话后在推特上宣布，不想对“伟大的澳大利亚国家”征收钢和铝关税。
日本经济产业大臣世耕弘成也参加了10日在布鲁塞尔举行的欧美谈判。他警告说，惩罚性关税可能会损害美国和日本之间的经济关系。
与此同时，特朗普与日本首相安倍晋三通了电话。特朗普又通过推特表示，两位领导人讨论了如何能为日本创造“更好”的贸易条件。但是，迄今为止，美国对日本的贸易赤字高达1000亿美元。这是“不公平”的。但是这位美国总统又在推特上称：“一切都会奏效！”
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