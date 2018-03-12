联合国官员暗指杜特尔特“精神病”

在联合国人权事务高级专员扎伊德•侯赛因呼吁菲律宾领导人接受“精神病鉴定”后，马尼拉指责扎伊德正在被某些想要“推翻”总统杜特尔特的人所利用。
9日，扎伊德呼吁联合国人权理事会表明反对杜特尔特针对联合国人权官员发泄私愤的立场，这些官员曾批评菲律宾的禁毒战争。
扎伊德说：“联合国人权理事会必须表明立场。对这些攻击不能听之任之。(杜特尔特)需要接受某种精神病检查。这种言论是绝对不可接受的。”
马尼拉对这名联合国官员“不负责任且不敬”的言论予以了回击。菲律宾外交部特别抨击了扎伊德的这些“在事先未与成员国领导人进行正当交涉的情况下对他们进行侮辱”的言论，并警告说这种行为可能会开创一个危险的先例。
菲律宾外交部长阿兰•卡亚塔诺在声明中说：“高级专员可能‘没有意识到这一点，但他正在被一场精心策划的、试图破坏一个合法政府稳定的阴谋所利用，从事这场阴谋的是一些谋求私利，并且将从杜特尔特总统下台中获取最大利益的人。”
他说：“无论如何都没有理由针对杜特尔特总统发表如此过分的谩骂，这种事情不应再次发生。”
由于开展的禁毒战争引发了无数未经司法审判的杀戮事件，杜特尔特长期以来一直是全球批评的对象。在连续数月声称要采取行动后，国际刑事法院本月早些时候启动了针对杜特尔特禁毒战争的初步调查，开始调查可能存在的危害人类罪行。
在调查正在进行的背景下，扎伊德9日对杜特尔特对待人权活动分子的态度进行了抨击。
在国际刑事法院进行调查的情况下，本月早些时候，杜特尔特曾指示武警部门不要与联合国庭外处决特别报告员阿格尼丝•卡拉马德进行合作。
杜特尔特2日说：“当涉及人权时，不管报告员是谁，我对你们的命令是：不要回答。不要费心。”据法新社报道，他还补充说：“你们要调查我们，来找真相？对不起，别惹我。”
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